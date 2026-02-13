Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Hasta volvernos a encontrar – DJ GerreG veröffentlicht Latin-Pop-Single

DJ GerreG feat. K.I.N.D. Voices - Hasta volvernos a encontrar

DJ GerreG veröffentlicht emotionale Latin-Pop-Single „Hasta volvernos a encontrar“Hamburg, 13. Februar 2026 – Mit „Hasta volvernos a encontrar“ präsentiert DJ GerreG die spanische Latin-Pop-Version seines Songs „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“. Während die deutsche Originalversion als ruhige Pop-Ballade angelegt ist, setzt die neue Fassung auf warme Rhythmen, lebendige Klangfarben und eine lichtvolle, hoffnungsgetragene Atmosphäre. Die offizielle Veröffentlichung auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und YouTube Music erfolgt am 27. Februar 2026. Das Musikvideo ist bereits auf dem YouTube-Kanal des Künstlers verfügbar.

Der Song greift das Thema Abschied aus einer anderen kulturellen Perspektive auf. In vielen Regionen Lateinamerikas wird Trauer nicht ausschließlich still und schwer begangen, sondern auch als bewusste Würdigung des gemeinsamen Lebens verstanden. Genau dieser Gedanke bildet das Fundament von „Hasta volvernos a encontrar“.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Hasta volvernos a encontrar – Abschied in einem anderen Licht

„Hasta volvernos a encontrar“ verbindet emotionale Tiefe mit moderner Latin-Pop-Energie. Warme Percussion, sonnige Melodielinien und eine dynamische Produktion verleihen dem Song eine positive Grundstimmung, ohne den Ernst des Themas zu verlieren. Statt reiner Melancholie entsteht ein Gefühl von Dankbarkeit, innerer Gewissheit und Zuversicht.

Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass wahre Verbundenheit nicht endet – und dass Abschied nicht das letzte Wort sein muss. Die spanische Version transportiert diesen Gedanken mit rhythmischer Wärme und internationaler Klangästhetik.

Zwischen Erinnerung und Lebensfreude

Mit „Hasta volvernos a encontrar“ erweitert DJ GerreG sein musikalisches Spektrum um eine internationale Facette. Der Titel zeigt, dass das Thema Verlust nicht ausschließlich in leisen Tönen erzählt werden muss. Musik kann Trost spenden – aber sie kann auch das Leben feiern, das war.

Die Single richtet sich an alle Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und Trost sowohl in stillen Momenten als auch in hoffnungsvoller, lebendiger Musik finden möchten.

Veröffentlichung

Die offizielle Single erscheint am 27. Februar 2026 auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Das Musikvideo ist bereits jetzt auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG abrufbar.

 

Links & Kontakt:

Über DJ GerreG:

DJ GerreG ist Musiker, Produzent sowie Hochzeits- und Event-DJ aus Norddeutschland. Neben energiegeladenen Party- und Tanzproduktionen veröffentlicht er auch emotionale Songs mit persönlichem Hintergrund und internationaler Ausrichtung. Mit „Hasta volvernos a encontrar“ verbindet er kulturelle Perspektiven auf das Thema Abschied mit moderner Latin-Pop-Ästhetik. Seine Musik soll nicht nur unterhalten, sondern berühren, verbinden und Hoffnung vermitteln.

Ausblick auf weitere Veröffentlichungen

Neben den emotionalen Produktionen stehen bereits weitere stilistisch unterschiedliche Titel von DJ GerreG in den Startlöchern. Dazu zählt unter anderem der ausgelassene Malle- und Party-Song „Samstag Nacht an der Nordseeküste“, der für gute Laune und Mitsing-Momente sorgt.

Mit dieser stilistischen Bandbreite – von gefühlvoller Pop-Ballade bis hin zu moderner Latin-Pop-Nummer und Partyschlager – unterstreicht DJ GerreG seine Vielseitigkeit als Künstler und Produzent. Weitere Veröffentlichungen für das Jahr 2026 sind bereits geplant. (hk)

***
Bild & Text: DJ GerreG – www.djgerreg.de

