Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

DJ GerreG veröffentlicht „Der DJ, der Hunde rettet“ – Wenn Musik plötzlich Leben verändert!

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Medien-News, Musik-News, Neue CD/DVD, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps, Zentral-Ratgeber

DJ-GerreG-veroeffentlicht-„Der-DJ-der-Hunde-rettet-–-Wenn-Musik-ploetzlich-Leben-veraendert

DJ GerreG veröffentlicht „Der DJ, der Hunde rettet“Wenn Musik plötzlich Leben verändert!

Manche Songs entstehen aus einer Idee.
Andere aus einer Melodie.
Und manche entstehen aus etwas viel Tieferem:
Aus echten Geschichten. Aus Schmerz. Aus Hoffnung. Und aus dem Wunsch, etwas zu verändern.

Am 12.06.2026 erscheint mit „Der DJ, der Hunde rettet“ einer der persönlichsten Songs, die DJ GerreG jemals veröffentlicht hat. Doch hinter diesem Titel steckt keine erfundene Geschichte – sondern Realität.

Denn während viele Menschen DJ-Musik einfach mit Party, Tanz und guter Stimmung verbinden, steckt hinter den Auftritten von DJ GerreG seit Jahren eine ganz andere Mission:
Hunden aus Tötungsstationen eine zweite Chance auf Leben zu geben.

DJ GerreG mit Rudel

Immer wieder erreichen uns Bilder aus Rumänien.
Verängstigte Hunde hinter Gittern.
Vergessene Seelen, die niemand mehr sieht.
Hunde, die oft nur noch wenige Tage Zeit haben.

Und genau diese Bilder verändern einen Menschen.

Was einst mit einzelnen Rettungen begann, wurde mit der Zeit zu einer Herzensaufgabe. Viele Hunde konnten bereits gerettet werden. Hunde, die heute in Sicherheit leben. Hunde, die endlich Liebe erfahren dürfen. Hunde, die ohne Hilfe vermutlich niemals eine Chance gehabt hätten.

Der neue Song erzählt genau diese Geschichte.

„Der DJ, der Hunde rettet“ ist deshalb weit mehr als nur Musik. Es ist ein musikalisches Zeichen für Mitgefühl, Verantwortung und Hoffnung. Ein Song für all die Menschen, die nicht wegsehen. Für alle Tierfreunde. Und für die vielen Hunde, die noch immer auf ihre Rettung warten.

Besonders emotional:
Das Musikvideo zum Song wurde bereits vorab auf YouTube veröffentlicht und berührt derzeit viele Menschen mit seiner Botschaft.

Denn manchmal kann Musik mehr sein als Unterhaltung.
Manchmal kann Musik Aufmerksamkeit schaffen.
Manchmal kann Musik Herzen öffnen.
Und manchmal hilft sie sogar dabei, Leben zu retten.

Wer den Song streamt, das Video teilt oder DJ GerreG unterstützt, unterstützt damit indirekt auch die wichtige Arbeit für Hunde in Not.

Denn hinter „Der DJ, der Hunde rettet“ steckt keine Marketing-Idee.
Sondern echte Leidenschaft.
Echte Emotionen.
Und echte gerettete Leben.

Vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft dieses Songs:
Dass Mitgefühl niemals leise sein sollte.

Über DJ GerreG und den neuen Song „Der DJ, der Hunde rettet“

Das offizielle Musikvideo zu „Der DJ, der Hunde rettet“ ist bereits auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG verfügbar.

🎬 YouTube mit über 46.000 Abonnenten:
https://www.youtube.com/@DJGerreG

📸 Instagram:
https://instagram.com/djgerreg

🎧 Weitere Informationen:
https://djgerreg.de

Der Song erscheint offiziell am 12.06.2026 auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und vielen weiteren Streaming-Plattformen und kann hier vorbestellt werden:
https://distrokid.com/hyperfollow/djgerreg/der-dj-der-hunde-rettet

Pressekontakt:
Holger Korsten / DJ GerreG
G-MusiQ Records
E-Mail: presse [Ä-T] gmusiqrecords [D-O-T] de
Webseite: https://gmusiqrecords.de

„Der DJ, der Hunde rettet“ steht für Musik mit Herz, Verantwortung und der Hoffnung, gemeinsam etwas verändern zu können.

***
Text: G-MusiQ Records

Das könnte Sie auch interessieren ...

Was verbessert die Schlafqualität langfristig?

Alice Weidel: Migrationskosten explodieren – Merz lässt Bürger länger arbeiten, um Staatsversagen zu finanzieren

OpenAir Kino im Kurhausgarten Hamm 27. bis 29. Mai 2026

Burgenklassik: Schubert in Ungarn - Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels

Sozialverband VdK: Gebäudemodernisierungsgesetz drängt Menschen in neue Kostenfallen

Freibadesaison 2026 in Hannover beginnt

Marc Bernhard: Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am Wohnungsmarkt

Reform der Pflegeversicherung: Niedersachsen kritisiert geplante Kürzung von Rentenpunkten von pflegenden Angehörigen

AIDAperla in "Elbe in Concert" zum 837. Hafengeburtstag Hamburg

Reform der privaten Altersvorsorge nimmt letzte Hürde

Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

Ein Jahr Koalition: Regierung darf nicht Steigbügelhalter für rechtspopulistische Kräfte sein

Tankrabatt 2026: Mineralölkonzerne sagen danke – und kassieren gleich mit

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Schlagworte: #01.06.2026 #12 Juni 2026 #12.06.2026 #Aktuell #Der DJ #Der DJ der Hunde rettet #der Hunde rettet #DJ GerreG #DJ hilft Hunden #DJ und Tierschutz #emotionaler Song #G-MusiQ Records #gerettete Hunde #Holger Korsten #Hund retten #Hunde aus Tötungsstationen #Hunde in Not #Hunde retten #Hundeadoption #Hundehilfe #Musik & Unterhaltung #Musik mit Herz #Musikvideo #Nachrichten #News #Rumänien Hunde #Spotify Release #Tiere retten #Tierfreunde #Tierliebe #Tierliebe & Tierschutz #Tierschutz #Tierschutz Song #Tötungsstation Rumänien #YouTube Musikvideo

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com