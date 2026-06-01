DJ GerreG veröffentlicht „Der DJ, der Hunde rettet“ – Wenn Musik plötzlich Leben verändert!
Manche Songs entstehen aus einer Idee.
Andere aus einer Melodie.
Und manche entstehen aus etwas viel Tieferem:
Aus echten Geschichten. Aus Schmerz. Aus Hoffnung. Und aus dem Wunsch, etwas zu verändern.
Am 12.06.2026 erscheint mit „Der DJ, der Hunde rettet“ einer der persönlichsten Songs, die DJ GerreG jemals veröffentlicht hat. Doch hinter diesem Titel steckt keine erfundene Geschichte – sondern Realität.
Denn während viele Menschen DJ-Musik einfach mit Party, Tanz und guter Stimmung verbinden, steckt hinter den Auftritten von DJ GerreG seit Jahren eine ganz andere Mission:
Hunden aus Tötungsstationen eine zweite Chance auf Leben zu geben.
Immer wieder erreichen uns Bilder aus Rumänien.
Verängstigte Hunde hinter Gittern.
Vergessene Seelen, die niemand mehr sieht.
Hunde, die oft nur noch wenige Tage Zeit haben.
Und genau diese Bilder verändern einen Menschen.
Was einst mit einzelnen Rettungen begann, wurde mit der Zeit zu einer Herzensaufgabe. Viele Hunde konnten bereits gerettet werden. Hunde, die heute in Sicherheit leben. Hunde, die endlich Liebe erfahren dürfen. Hunde, die ohne Hilfe vermutlich niemals eine Chance gehabt hätten.
Der neue Song erzählt genau diese Geschichte.
„Der DJ, der Hunde rettet“ ist deshalb weit mehr als nur Musik. Es ist ein musikalisches Zeichen für Mitgefühl, Verantwortung und Hoffnung. Ein Song für all die Menschen, die nicht wegsehen. Für alle Tierfreunde. Und für die vielen Hunde, die noch immer auf ihre Rettung warten.
Besonders emotional:
Das Musikvideo zum Song wurde bereits vorab auf YouTube veröffentlicht und berührt derzeit viele Menschen mit seiner Botschaft.
Denn manchmal kann Musik mehr sein als Unterhaltung.
Manchmal kann Musik Aufmerksamkeit schaffen.
Manchmal kann Musik Herzen öffnen.
Und manchmal hilft sie sogar dabei, Leben zu retten.
Wer den Song streamt, das Video teilt oder DJ GerreG unterstützt, unterstützt damit indirekt auch die wichtige Arbeit für Hunde in Not.
Denn hinter „Der DJ, der Hunde rettet“ steckt keine Marketing-Idee.
Sondern echte Leidenschaft.
Echte Emotionen.
Und echte gerettete Leben.
Vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft dieses Songs:
Dass Mitgefühl niemals leise sein sollte.
Über DJ GerreG und den neuen Song „Der DJ, der Hunde rettet“
Das offizielle Musikvideo zu „Der DJ, der Hunde rettet“ ist bereits auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG verfügbar.
🎬 YouTube mit über 46.000 Abonnenten:
https://www.youtube.com/@DJGerreG
📸 Instagram:
https://instagram.com/djgerreg
🎧 Weitere Informationen:
https://djgerreg.de
Der Song erscheint offiziell am 12.06.2026 auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und vielen weiteren Streaming-Plattformen und kann hier vorbestellt werden:
https://distrokid.com/hyperfollow/djgerreg/der-dj-der-hunde-rettet
Pressekontakt:
Holger Korsten / DJ GerreG
G-MusiQ Records
E-Mail: presse [Ä-T] gmusiqrecords [D-O-T] de
Webseite: https://gmusiqrecords.de
„Der DJ, der Hunde rettet“ steht für Musik mit Herz, Verantwortung und der Hoffnung, gemeinsam etwas verändern zu können.
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Text: G-MusiQ Records