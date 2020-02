Dresden – Anmeldungen zum „Girls´ und Boys´ Day“ ab sofort möglich

Berufsorientierungstag am 26. März.

Dresden (SN) – In der Landeshauptstadt Dresden findet am Donnerstag, 26. März 2020, der mittlerweile 18. Girls´ Day und 16. Boys´ Day statt. An dem Berufsorientierungstag öffnen Dresdner Unternehmen, Betriebe und Hochschulen ihre Türen für Jungen und Mädchen ab der 5. Klasse. Es wurden erneut Institutionen und Einrichtungen mit Berufsfeldern gesucht und angefragt, in denen der weibliche bzw. männliche Anteil unter 40 Prozent liegt.

Für die Mädchen liegen bereits rund 80 Angebote mit mehr als 850 Plätzen von Dresdner Institutionen vor, darunter der compact Kältetechnik GmbH, Dresdner Verkehrsbetriebe AG und Technischen Universität Dresden. Des Weiteren gibt es freie Plätze in der Politik, zum Beispiel bei Fraktionen in Stadtrat und Landtag, sowie Angebote aus dem technischen Gebiet und der IT-Branche.

Jungen haben die Chance, bei über 75 Anbietern mit über 280 Plätzen die Arbeit kennenzulernen, darunter in der Augenoptik, Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen der Cultus gGmbH, Dresdner Jugendhäusern, der Volkssolidarität Dresden gGmbH sowie Kindertagesstätten und -einrichtungen aus ganz Dresden.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.dresden.de/girls-boys-day.

