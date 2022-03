Dresden – Bürgersprechstunde beim Oberbürgermeister: Dirk Hilbert lädt im März zum Gespräch ins Rathaus ein

Posted in

Dresden (SN) – Oberbürgermeister Dirk Hilbert bietet wieder Gesprächstermine zu seinen nächsten Bürgersprechstunden an. Am Sonnabend, 26. März 2022, 13 bis 16 Uhr, können Dresdnerinnen und Dresdner persönlich im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters im Neuen Rathaus, 2. Etage, Zimmer 14, Dr.-Külz-Ring 19, mit dem Stadtoberhaupt zusammentreffen. Interessierte haben die Möglichkeit, in einer Viertelstunde ihre Anregungen, Fragen, Probleme und Sachverhalte persönlich vorzustellen.

Für diese Bürgersprechstunde sind Anmeldungen bis zum 18. März möglich. Die Termine werden nach Verfügbarkeit und Dringlichkeit vergeben. Melden Sie sich mit Ihrem konkreten Anliegen per E-Mail an buergersprechstunde@dresden.de oder rufen Sie die Mitarbeitenden der Abteilung Bürgeranliegen unter (03 51) 4 88 21 21 an. Eine finale Bestätigung des persönlichen Treffens mit dem Oberbürgermeister erfolgt nach Anmeldeschluss.

Alternativ nimmt die Abteilung Bürgeranliegen im Bürgermeisteramt gern auch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung entgegen unter folgenden Kontaktdaten:

Landeshauptstadt Dresden

Bürgermeisteramt

Abt. Bürgeranliegen

PF 12 00 20

01001 Dresden

Telefon (03 51) 4 88 21 21

E-Mail: buergersprechstunde@dresden.de

