Bei Anruf Betrug: WARNUNG vor Betrugsmasche Ja sagen!

Bei Anruf Betrug: Achtung vor neuer Betrugsmasche Ja sagen – beispielsweise gleich zu Anfang eines Telefonats: „Spreche ich mit [Ihr Name]?“

Diese Masche ist eigentlich schon alt und trotzdem fallen immer mehr Menschen auf diese Betrugsanrufe herein. Aus aktuellem Anlass wollen wir unsere Leser erneut auf diese Telefonbetrügereien von Kriminellen hinweisen.

Die Verbraucherzentrale warnt gerade wieder vor einer neuen Welle von Telefonbetrügereien, bei denen Kriminelle versuchen, ein einfaches „Ja“ am Telefon als Zustimmung für Verträge zu verwenden. Diese Betrugsmasche ist besonders perfide und setzt auf die Macht der Gewohnheit und Höflichkeit der Menschen am Telefon. Hier ist, was Sie wissen sollten und wie Sie sich schützen können.

So funktioniert die Betrugsmasche Ja sagen

Die Betrüger rufen unaufgefordert an und stellen harmlose Fragen wie beispielsweise gleich zu Beginn „Spreche ich mit Lieschen Müller?“. Ziel ist es, den Angerufenen dazu zu bringen, mit „Ja“ zu antworten. Dieses „Ja“ wird dann geschickt in eine vermeintliche Zustimmung zu einem Vertrag geschnitten. Einige Tage später erhalten die Opfer Rechnungen oder Vertragsunterlagen, die sie angeblich am Telefon abgeschlossen haben​ (Verbraucherzentrale.de)​​​.

Schutzmaßnahmen: So reagieren Sie richtig

Vorsicht bei unbekannten Anrufern: Wenn Sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, seien Sie besonders aufmerksam. Beantworten Sie Fragen NIEMALS mit einem einfachen „Ja“. Stattdessen können Sie beispielsweise „Ich höre Sie“ oder „Was möchten Sie?“ sagen. Gespräch beenden: Haben Sie den Verdacht, dass es sich um einen betrügerischen Anruf handelt, legen Sie einfach auf. Es ist Ihr gutes Recht, Anrufe abzubrechen, bei denen Sie sich unwohl fühlen oder unsicher sind. Dokumentation: Notieren Sie sich den Namen des Anrufers, die Telefonnummer, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs sowie den Gesprächsinhalt. Diese Informationen sind wichtig, falls es später zu Streitigkeiten kommt​. Keine persönlichen Daten preisgeben: Geben Sie keine persönlichen Informationen wie Ihre Adresse, Bankverbindung oder Kreditkartennummer am Telefon preis, es sei denn, Sie sind sicher, dass es sich um einen seriösen Anruf handelt. Musterbriefe nutzen: Falls Sie unberechtigte Forderungen erhalten, helfen Ihnen Musterbriefe der Verbraucherzentrale, um sich dagegen zu wehren. Sie können diese kostenlos herunterladen und verwenden​​.

Rechtliche Absicherung

Laut Gesetzgeber dürfen viele Verträge mit Laufzeit erst nach einer schriftlichen Bestätigung gültig werden. Dazu gehören Verträge über Strom und Gas, Internet- und Mobilfunkanschlüsse sowie die Teilnahme an Gewinnspielen. Sollten Sie dennoch eine Rechnung oder Vertragsunterlagen erhalten, die Sie nicht bewusst abgeschlossen haben, ist es wichtig, diesen sofort zu widersprechen und die Verbraucherzentrale zu informieren​.

Fazit zur Betrugsmasche Ja sagen

Seien Sie wachsam und misstrauisch bei unerwarteten Anrufen. Bei Anruf Betrug: Ein einfaches „Ja“ kann in die Falle führen und Sie in Schwierigkeiten bringen. Durch bewusstes Verhalten und die Nutzung der angebotenen Hilfsmittel können Sie sich effektiv schützen und gegen unberechtigte Forderungen wehren.

Informieren Sie bitte auch Freunde und Familie über diese Betrugsmasche, um möglichst viele Menschen vor Schaden zu bewahren. Teilen Sie unseren Beitrag bitte auch in den sozialen Median, damit möglichst viele Menschen vor dieser Betrugsmasche Ja sagen gewarnt werden!