Dresden – Arbeitsmarkt: KarriereStart lockt 2022 wieder in die Messe Dresden

Dresden (SN) – Sachsens größte Bildungs-, Job- und Gründermesse geht nach einer Pandemie-bedingten Pause im vergangenen Jahr in die 23. Auflage. Mehr als 450 Aussteller präsentieren sich von Freitag, 11. März, bis Sonntag, 13. März, in der Messe Dresden, Messering 6. Sie beraten zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung sowie Existenzgründung und Unternehmensentwicklung. Im Programm sind außerdem über 100 Vorträge, Expertengespräche und Workshops vorgesehen. Das Amt für Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Dresden ist seit mehr als 20 Jahren ideeller Träger der Messe und präsentiert sich mit weiteren Fachämtern an einem gemeinsamen Stand (Halle 3, Stand J 1). „Wir freuen uns, dass die KarriereStart als etabliertes Format für Jobsuchende, Gründer und Unternehmen in diesem Jahr wieder stattfinden kann,“ sagt Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung.

Der Veranstalter ORTEC setzte sich besonders für die Durchführung der Messe in bekannter Form, als klassische Präsenzveranstaltung, ein. „Die Pandemiezeit hat die Möglichkeiten zur Orientierung und damit die Entscheidung über die Berufswahl bei Schülern und Jugendlichen erheblich beeinträchtigt. Den Direktkontakt und das Vor-Ort-Erlebnis können digitale Formate zur Berufsorientierung aktuell nicht ersetzen, wie zahlreiche Aussteller berichten“, so Franke weiter. Roland Zwerenz, Geschäftsführer des Veranstalters ORTEC, ergänzt: „Die KarriereStart ist zur festen Orientierungshilfe bei der Berufswahl und Jobsuche hier im Freistaat geworden. Die Messe hat die Aufgabe, den Fachkräftebedarf aufzuzeigen und damit jungen Leuten Angebote für eine Zukunft in Sachsen zu machen.“

Erste Anlaufstelle für Gründer und Unternehmer

Unternehmer aus Dresden und der Region wissen: Gut ausgebildetes Personal ist der Schlüssel für eine wachstumsfähige Wirtschaft, weshalb in diesem Jahr fast 90 Prozent der Aussteller aus der Region Dresden und Sachsen kommen. Nicht nur Schüler und Jugendliche suchen Informationen und Austausch auf der Messe, auch Aussteller. „Das Amt für Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner Nummer eins für Dresdens Unternehmen und bietet eine individuelle Unternehmensbetreuung. Wir präsentieren uns auf der Messe mit unseren Serviceangeboten und beantworten insbesondere Fragen rund um die Themen Existenzgründung, Fördermittelberatung sowie zur Ansiedlung und Immobiliensuche. In Zeiten von wirtschaftlichen Unsicherheiten wissen wir, wie wichtig ein seriöser Ansprechpartner für Unternehmen ist“, sagt Franke. Der Wirtschaftsservice nutzt außerdem sein weitreichendes Netzwerk, um Unternehmensanliegen direkt zu beantworten oder gezielt an die richtige Stelle zu vermitteln. Derzeit ist der Fachkräftemangel eines der gefragtesten Themen bei Unternehmen. „Die Krisenberatung ist seit Corona wieder wichtiger Teil des Portfolios im Wirtschaftsservice geworden und wird künftig weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen“, so Franke.

Ergänzend steht neben der Wirtschaftsförderung die Abteilung Gewerbeangelegenheiten des Ordnungsamtes vor Ort zur Verfügung und beantwortet alle Fragen zum Thema Gewerbeanmeldung. Außerdem ist das Landesamt für Steuern und Finanzen am Stand präsent: Die Expertinnen und Experten der sächsischen Finanzverwaltung informieren über steuerliche Vorschriften und Pflichten rund um die Existenzgründung – zu Anmeldepflichten, Unternehmenssteuern sowie Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten.

Weiterhin unterstützt die Wirtschaftsförderung den Stand der Fachkräfteallianz Dresden (Halle 3, Stand K 2), die Fachkräfte mit Migrationshintergrund berät und sich auf Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, die internationale Fachkräfte suchen, spezialisiert hat.

Stadtverwaltung Dresden berät zu Ausbildungs- und Karrierefragen

Personalbürgermeister Dr. Peter Lames steht am Sonnabend, 12. März, ab 10 Uhr am städtischen Gemeinschaftsstand (Halle 3, Stand J 1) als Ansprechpartner für die Angebote des Haupt- und Personalamtes zur Verfügung. Das Amt wirbt für die vielfältigen Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Stadtverwaltung, stellt das Ausbildungs- und Studienplatzangebot für 2022 vor und gibt einen Ausblick auf 2023. Junge Menschen können sich im Gespräch mit Auszubildenden sowie Ausbilderinnen und Ausbildern über Ausbildungsberufe und deren Voraussetzungen und Inhalte informieren. Interessenten stehen zudem Vertreterinnen und Vertreter für allgemeine Fragen rund um die Arbeit bei der Stadtverwaltung zur Verfügung.

Die Stadtverwaltung Dresden bietet in diesem Jahr insgesamt 96 Ausbildungs- und Studienplätze. Eine Ausbildung ist in folgenden Berufen möglich:

· Verwaltungsberufe (40)

· Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter (15)

· Gärtnerin/Gärtner im Garten- und Landschaftsbau (5)

· Fachangestellte/Fachangestellter für Medien und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek (6)

· Fachkraft für Veranstaltungstechnik (4)

· Vermessungstechniker/-in (3)

Darüber hinaus werden jährlich die dualen Bachelorstudiengänge Allgemeine Verwaltung (17), Sozialverwaltung (2) und Digitale Verwaltung (1) an der Hochschule Meißen (FH) und dem Fortbildungszentrum und Soziale Arbeit (2) an der Berufsakademie Breitenbrunn sowie der Vermessungsoberinspektor (1) ausgebildet.

„Derzeit befinden sich 266 Auszubildende und Studierende in der Stadtverwaltung. Damit sind wir einer der größten Ausbildungsbetriebe Dresdens. Als Arbeitgeber bieten wir ein breites Spektrum unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten und persönlicher Entfaltung. Motivierte Menschen mit vielfältigen Potenzialen sind bei uns herzlich willkommen“ erläutert Personalbürgermeister Lames.

Weitere Informationen: www.dresden.de/ausbildung und www.dresden.de/karriere

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen ist mit einem eigenen Messestand (Halle 2, Stand D 8) vertreten. Als kommunaler Träger mit knapp 180 Kindertageseinrichtungen in Dresden bietet der Eigenbetrieb zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte. Aktuell hat der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen knapp 80 Stellen für pädagogische Fach- und Führungskräfte ausgeschrieben. Ein besonderer Fokus liegt auf der Personalgewinnung für Einrichtungen mit besonderen Herausforderungen im Rahmen des Dresdner Handlungsprogramms „Aufwachsen in sozialer Verantwortung“ (www.aufwachsen-in-sozialer-verantwortung.de). Auf der Messe KarriereStart informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes über die verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des Eigenbetriebes. Zusätzlich geben sie Auskunft über die verschiedenen Vorteile der Arbeit beim städtischen Eigenbetrieb, wie zum Beispiel ein unbefristeter Arbeitsvertrag, ein tariflich festgelegtes Gehalt, eine faire und verlässliche Dienstplanung oder individuelle Arbeitszeitmodelle.

Weitere Informationen: www.dresden.de/kita-karriere

Der Gemeinschaftsstand „Inklusive Arbeitswelt“

Der Gemeinschaftsstand in Halle 3, Stand M 2, ist auch in diesem Jahr Treff-, Informations- und Beratungspunkt für Menschen mit Einschränkungen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten hier Unterstützung, um ihren Wunschausbildungs- oder Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden sowie wichtige Hinweise zu Förder- und Hilfeleistungen. Darüber hinaus gibt es Informationen zur Stärkung der Integration in den Beruf und zur Beschäftigungsstabilisierung für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie zur inklusiven Ausbildung.

An allen drei Messetagen stehen Vertreter der Landeshauptstadt Dresden, des Kommunalen Sozialverband Sachsens (KSV), support Sachsen, der Personalkanzlei Hindenburg sowie des Jobcenters und der Agentur für Arbeit zur Beratungen und Information für Betroffene, Arbeitgeber und Interessenten bereit.

Speziell für Menschen mit Behinderung bieten sie Begleitung zu Unternehmen aus Industrie, Handel und Handwerk sowie Einrichtungen an. Die Führungen zu den Unternehmen sollen auf beiden Seiten Hemmschwellen beseitigen und vermitteln.

Dresdner Berufsschulzentren entdecken

Initiiert durch das Amt für Schulen präsentieren insgesamt acht kommunale Berufsschulzentren (BSZ) ihre Angebote an einem Gemeinschaftsstand (Halle 4, Stand F 6). Lehrkräfte und Auszubildende informieren über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Dienstleistung, Gestaltung, Bau, Technik, Wirtschaft, Elektrotechnik sowie Gesundheit und Sozialwesen. Zudem stellen sie die unterschiedlichen Schularten in Berufsschulzentren, wie zum Beispiel das Berufliche Gymnasium oder die Fachschule, vor und erläutern die jeweiligen Zugangsbedingungen. Neben dem Gemeinschaftsstand gibt es noch zwei weitere BSZ in Halle 4, die ihre schulischen Angebote in den Bereichen Gastgewerbe und Agrarwirtschaft/Ernährung vorstellen.

Öffnungszeiten und Preise

Die Messe KarriereStart öffnet Freitag von 9 bis 17 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro für Schüler, Studenten, Arbeitssuchende. Die Teilnahme an den Vorträgen ist darin bereits enthalten. Es wird gebeten, die Tickets vorab online zu kaufen unter www.messe-karrierestart.de/tickets

Die zur Messe geltenden Hygienemaßnahmen werden auf der Website www.messe-karrierestart.de veröffentlicht: Für Besucher ab dem 18. Lebensjahr gilt die 3G-Regel. Außerdem sind Besucher zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet.

Weitere Informationen:

www.messe-karrierestart.de

Die Landeshauptstadt Dresden auf der Karrierestart:

www.dresden.de/karrierestart

