Schnelltest ermöglicht Früherkennung.

Dresden (SN) – Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat sich mit Covid-19 infiziert und befindet sich seit Freitag in Quarantäne.

„Glücklicherweise habe ich bisher nur sehr leichte Symptome. Durch die Schnelltests, die wir innerhalb der Verwaltung nutzen, konnte die Infektion schnell erkannt werden. Der anschließende PCR-Test hat dann das Ergebnis bestätigt“, erklärt Dresdens Oberbürgermeister.

Das Gesundheitsamt hat die notwendige Kontaktnachverfolgung durchgeführt.

Hilbert: „Ich bin sehr froh, dass wir in den Beratungen der Stadtverwaltung, wie zum Beispiel dem Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, sehr umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen haben. Abstand, Maske und große Räume ermöglichen es, dass nur wenige Personen wegen meiner Erkrankung als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen.“

Ausfallen muss die telefonische Bürgersprechstunde am Sonnabend, dem 8. Mai. Auch an der Amtseinführung des neuen Pfarrers der Frauenkirche, Markus Engelhardt, wird der Oberbürgermeister am Sonntag, dem 9. Mai nicht teilnehmen können.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll