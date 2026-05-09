Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

POL-VDKO: Unfall A61 Emmelshausen und Boppard – Verkehrsunfall auf der BAB61 – Fahrtrichtung Norden gesperrt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Boppard am Rhein, Emmelshausen im Hunsrück, Rheinland-Pfalz-Nachrichten

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Polizei-News-Blaulicht-Rheinland-Pfalz

Erstmeldung POL-VDKO: Unfall A61 Emmelshausen und BoppardVerkehrsunfall auf der BAB61Fahrtrichtung Norden gesperrt – Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden gemeldet, zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard gemeldet.

Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Mittelrhein

***
Text: Polizeiautobahnstation Mendig

Das könnte Sie auch interessieren ...

Reform der privaten Altersvorsorge nimmt letzte Hürde

Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

Ein Jahr Koalition: Regierung darf nicht Steigbügelhalter für rechtspopulistische Kräfte sein

Tankrabatt 2026: Mineralölkonzerne sagen danke – und kassieren gleich mit

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Schlagershow Saarbrücken für Seniorinnen und Senioren des Bezirks Mitte am 17. Mai

Sozialverband VdK: Klare Mehrheit für starken Sozialstaat – Regierung auf falschem Kurs

Merkst du eigentlich, was du da mitfütterst?

Sozialverband VdK kritisiert Merz-Äußerung zur Rente

Martin Sichert (AfD): Arbeiter und Angestellte dürfen nicht zur Melkkuh der Nation gemacht werden

Tödliche Gefahr für Hunde: Der Eichenprozessionsspinner

Was fördert gesunden Schlaf in stressigen Zeiten?

Gesundheitsminister Philippi unterstützt den heutigen Protest der Psychotherapeuten gegen geplante Honorarsenkungen

Schlagworte: #09.05.2026 #Aktuell #Blaulicht #Boppard #Emmelshausen #Nachrichten #News #Polizeiautobahnstation Mendig #Polizeimeldung #Polizeimeldungen #Unfall A61 #Unfall A61 Emmelshausen #Verkehrsunfall #Verkehrsunfall auf der BAB61

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com