Erstmeldung POL-VDKO: Unfall A61 Emmelshausen und Boppard – Verkehrsunfall auf der BAB61 – Fahrtrichtung Norden gesperrt – Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden gemeldet, zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard gemeldet.
Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.
Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.
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Text: Polizeiautobahnstation Mendig