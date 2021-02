Bestmögliche Bildungschancen für Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen.

Dresden (SN) – Die 120. Grundschule „Am Geberbach“ wird ab sofort über das Programm „Schule macht stark“ unterstützt. Schülerinnen und Schülern aus schwierigen sozialen Verhältnissen haben es oft schwerer in der Schule als andere Kinder im gleichen Alter. Die Bund-Länder-Initiative „Schule macht stark“ soll dazu beitragen, dass auch diese Kinder bestmögliche Bildungschancen bekommen. „Es wurden 200 Schulen in ganz Deutschland ausgewählt und ich freue mich, dass die 120. Grundschule ‚Am Geberbach‘ in Prohlis dazu zählt“, so Bildungsbürgermeister Jan Donhauser.

„Schule macht stark“ ist auf zehn Jahre angelegt. Die ausgewählten Schulen entwickeln mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 13 Forschungseinrichtungen und Universitäten Strategien und Ansätze für den Unterricht und den Schulalltag, ausgerichtet auf die Bedürfnisse vor Ort. In einer ersten Phase (2021 bis 2025) geht es um die Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie die Vernetzung der Schulen in ihrem Sozialraum. Die zweite Phase der Initiative (2026 bis 2030) soll dem Transfer der Ergebnisse in die Breite dienen. Die im Januar 2021 gestartete Initiative wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und den 16 Ländern gemeinsam getragen. Je zur Hälfte finanzieren Bund und Länder das Vorhaben mit insgesamt 125 Millionen Euro.

