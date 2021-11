Dresden – Umwelt: Pflanzsaison für Dresdens Stadtbäume hat begonnen

Neue Baumarten, aber auch Fällungen für die Verkehrssicherheit.

Dresden (SN) – Dresden hat derzeit etwa 54.526 Straßenbäume und rund 25 000 Bäume in Park und Grünanlagen (Stand 31.12.2020). Derzeit läuft die Saison für Baumpflanzungen an Dresdens Straßen sowie in den städtischen Parks und Grünanlagen.

„Mit 799 Baumpflanzungen pflanzen wir wieder sehr viele Bäume im Stadtgebiet. Zum großen Teil ersetzen diese Pflanzungen Bäume, die in den letzten Jahren abgestorben sind, oder gefällt werden mussten, weil sie bereits so geschädigt waren, dass sie herabfallende Äste oder umkippende Stämme eine Gefährdung für das Umfeld darstellten. Die Pflanzung so vieler Bäume ist jedes Jahr ein Kraftakt für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Auftragnehmer. Pflanzgruben müssen geplant werden, die Anforderungen von Wegen und Leitungen beachtet werden, Substrat ausgetauscht – und schließlich erfordern Jungbäume viel Pflege. Der hohe Aufwand lohnt sich, denn die Bäume sind eine Investition in die klimawandelangepasste Stadt“, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen.

Der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Detlef Thiel, erläutert die Situation der Stadtbäume in diesem Jahr: „Die Niederschlagsmenge in Dresden war dieses Jahr deutlich höher als in den letzten Jahren. Das Defizit konnte jedoch noch nicht ausgeglichen werden. Demzufolge kann von einer Erholung der Bäume nicht gesprochen werden. Die Lage hat sich jedoch nicht verschlechtert. Insbesondere Flachwurzler profitieren von den stärkeren Niederschlägen. Für Tiefwurzler ist die Lage weiter angespannt. Besonders Jungbäume werden regelmäßig unter Berücksichtigung der Niederschläge mehrmals im Jahr gewässert. Hoher Flächenbedarf für Gehwege, Radwege, Parkplätze, Fahrbanen, Straßenbahngleise und Leitungen im Untergrund machen Planungen herausfordernder und kostenintensiver. Daher ist das Budget von 1,406 Millionen Euro, welches 2021 für Baumpflanzungen für Verfügung steht, notwendig, um die Anzahl der Bäume zu erhalten.“

Alle nachstehend aufgezählten Neupflanzungen umfassen Projekte des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Ausgleichsmaßnahmen des Straßen- und Tiefbauamtes, der Dresdner Verkehrsbetriebe und von Investoren auf städtischen Flächen.

Die Pflanzsaison für Bäume geht von etwa Oktober bis April. Gepflanzt wird, solange der Boden frostfrei ist.

Die Pflanzungen übernehmen vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft beauftragte Fachfirmen und der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienste.

Straßenbäume

Neue Straßenbäume werden unter anderem hier gepflanzt:

§ Mathildenstraße: die Pflanzung vom Frühjahr 2021 wird in einem weiteren Abschnitt mit 15 kleinkronigen Winter-Linden (Tilia cordata ‚Rancho‘) fortgeführt

§ Marschnerstraße: Pflanzung von 9 Spaeth’s Erlen (Alnus spaethii)

§ Gartenstraße in Cossebaude: abgestorbene Birnen werden gegen 25 Scharlach-Äpfel (Malus tschonoskii) getauscht

§ Uhdestraße: die im Frühjahr 2021 gepflanzten 10 Linden werden um weitere 8 Ungarische Silber-Linden (Tilia tomentosa ‚Szeleste‘) ergänzt

§ Gret-Palucca-Straße: Pflanzung von 15 Amberbäumen (Liquidambar styraciflua).

§ Reicker Straße: Pflanzung von 13 Ulmen (Ulmus-Hybride ‚New Horizon‘)

In Mobschatz werden an vier Straßen verschiedene Obstgehölze (Apfel, Birne und Kirsche) gepflanzt:

§ Am Schreiberbach: 15 Stück

§ Zum Schwarm: 11 Stück

§ Kirchenweg: 15 Stück

§ Oberlandstraße: 31 Stück

Außerdem werden bei Gehwegsanierungen des Straßen- und Tiefbauamtes neue Baumgruben hergestellt und im Anschluss bepflanzt, so zum Beispiel:

§ Gustav-Merbitz-Straße: Baumgruben für 7 Scharlach-Äpfel (Malus tschonoskii)

§ Heidenauer Straße: Baumgruben für 8 Sommer-Linden (Tilia platyphyllos)

Diese Pflanzungen führen Firmen des Garten- und Landschaftsbaus im Auftrag des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aus.

Der städtische Regiebetrieb pflanzt an folgenden Straßen Bäume:

§ Coswiger Straße: Pflanzung von 7 Spitz-Ahorn (Acer platanoides ,Columnare‘)

§ Leisniger Straße: 6 Dreilappige Äpfel (Malus trilobata) ergänzen den Bestand an Apfelbäumen

§ Stuttgarter Straße: Pflanzung von 25 Feld-Ahorn (Acer campestre), die sehr gut mit den klimatischen Bedingungen der letzten Jahre zurechtkommen

§ Bertold-Brecht-Allee: Pflanzung von 5 Großfruchtige Eichen (Quercus macrocarpa)

Baumpflanzungen in Park- und Grünanlagen

In den Park- und Grünanlagen und auf Spielplätzen werden in den kommenden Monaten 101 Bäume gepflanzt. Die Artenvielfalt ist dabei sehr groß. Unter anderem finden verschiedene Eichenarten, Feldahorn, Kastanie, Kulturapfel- und andere Obstarten Verwendung.

Neben zahlreichen Einzelstandorten erhalten unter anderem der Schloßpark Albrechtberg, der Schloßpark Schönfeld, der Alaunplatz, die Grünanlage am Dörnichtweg und der Rothermundtpark neue Bäume. Für weitere Park- und Grünanlagen werden derzeit Pflanzungen für das kommende Frühjahr vorbereitet.

Kosten einer Baumpflanzung

Für eine Straßenbaumpflanzung muss je nach Aufwand mit bis zu 4.200 Euro pro Baum gerechnet werden. Die Kosten fallen für die Vorbereitung des Standortes, die qualitativ hochwertigen Jungbäume mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimetern, großräumigen Bodenaustausch einschließlich Baumsubstrat, Verankerung, Bewässerungs- und Belüftungsset, Gehwegangleichungen sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege an. Hinzu kommen die hohen Kosten für den Planungsaufwand.

Die Kosten für Pflanzware und Pflanzung eines Baumes in einer Parkanlage betragen etwa 1500 Euro.

Finanzierung der Baumpflanzungen

Die Baumpflanzungen werden aus dem städtischen Haushalt sowie aus Ersatzzahlungen finanziert. Zum städtischem Haushalt gehören auch Gelder aus dem Budget der Stadtbezirke. Die Pflanzung an der Gret-Palucca-Straße wird zum Beispiel vom Stadtbezirk Altstadt und durch Spenden aus dem Fonds Stadtgrün finanziert. Die Baumpflanzungen an der Gartenstraße werden von der Ortschaft Cossebaude mitfinanziert.

Die Pflanzungen Alaunplatz, Marschnerstraße, Uhdestraße und weitere Einzelstandorte wurden ebenfalls durch Spenden zugunsten des Fonds Stadtgrün mitfinanziert.

Baumfällungen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

In die Zeit der Baumpflanzungen fällt auch die Zeit, in der Bäume gefällt werden müssen. Die Fällungen sind unumgänglich, wenn bei den regelmäßigen und dokumentierten Baumkontrollen festgestellt wird, dass der Zustand eines Baumes so schlecht ist, dass eine akute Gefahr für die Verkehrssicherheit besteht, die auch durch andere Sicherungsmaßnahmen nicht mehr abgewendet werden kann. Im Moment betrifft dies 263 Bäume, zum Beispiel im Waldpark Blasewitz, im Leutewitzer Park und auf der Washingtonstraße. Zu diesen Fällungen wird das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft zu gegebener Zeit gesondert informieren.

Einen Überblick über die Baumfällungen veröffentlicht die Landeshauptstadt Dresden unter www.dresden.de/baumfaellung

Die Liste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Bei Feststellung akuter Gefährdungen oder anderer unvorhersehbarer Umstände können jederzeit kurzfristig weitere Fällungen notwendig werden.

