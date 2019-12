Dresden – Verkehrshinweis: Aktuelle Hinweise auf kommende Bauarbeiten in der Stadt

Dresden (SN) – Verkehrshinweis: Aktuelle Hinweise auf kommende Bauarbeiten in der Stadt.

Augustusbrücke: Bauarbeiten bis 18. Januar 2020

Über den Jahreswechsel erfolgen bis Sonntag, 5. Januar 2020, keine Bauarbeiten. Die Arbeiten werden am Montag, 6. Januar 2020, soweit es die Witterung zulässt, wiederaufgenommen.

Augustusbrücke

In den beiden Wochen nach dem Jahreswechsel führen Bauarbeiter die Rückbauarbeiten der beschädigten großen Konsolsteine fort und bauen den alten Füllbeton in den Pfeilerkanzeln weiter zurück. Auch der Einbau der neuen Konsol-, Kehl- und Mauersteine läuft weiter.

Schloßplatz/Theaterplatz/Rampe Neustädter Markt

Auf dem Theaterplatz werden Vorbereitungen für die Straßenbauarbeiten getroffen. Diese müssen im Baufeld Augustusbrücke bis zum Sommer 2020 abgeschlossen sein, um Baufreiheit für die dann beginnende Ertüchtigung der Sophienstraße zu gewährleisten. Dafür ist es notwendig, die derzeit genutzte Straße voll zu sperren. Der Verkehr wird dann provisorisch über die derzeitige Baustelleneinrichtungsfläche des Auftragnehmers geleitet. Die dafür benötigten Umbauarbeiten erfolgen bis Ende Januar 2020. Im Bereich des Bogens VIII bzw. des Elberadweges werden die Arbeiten bis zum Ende des Skiweltcups im Wesentlichen eingestellt.

Terrassenufer/Neubau Bogen I

Die Gehwege am Terrassenufer wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und zum 21. Dezember 2019 zur Nutzung freigegeben. In der Folge müssen noch die Pflasterflächen neben Pfeiler 1 fertiggestellt werden.

Verkehrsführung

Die Einschränkungen am Neustädter Markt bleiben weiter bestehen. Am Theaterplatz kommt es zu größeren Veränderungen der Verkehrsführung in Folge der anstehenden Straßenbauarbeiten. Die derzeitige Straße wird gesperrt und ein Provisorium in Form einer Durchfahrt durch die Baustelleneinrichtungsfläche des Auftragnehmers angelegt.

Der Elberadweg wurde vorerst am 20. Dezember 2019 wieder freigegeben. Im Januar 2020 erfolgt jedoch erneut eine Sperrung wegen des Skiweltcups. Nach Beendigung des Weltcups und Rückbau der Strecke werden voraussichtlich Ende Januar die Arbeiten in diesem Bereich wiederaufgenommen und die bekannte Umfahrung durch Bogen IX wieder in Betrieb genommen.

