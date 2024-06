Ein Umbruch für „Schlag den Star“: Die Auswirkungen des Rauswurfs von Elton auf die Einschaltquoten

Posted in

Dramatisch schlechte Einschaltquoten für Schlag den Star ohne Elton: Im April 2024 überraschte ProSieben seine Zuschauer mit der Ankündigung, dass Elton, langjähriger Moderator der beliebten Sendung „Schlag den Star„, durch Matthias Opdenhövel ersetzt wird. Dieser Wechsel kam nicht nur für Elton, sondern auch für die treue Fangemeinde unerwartet und führte zu einer intensiven Diskussion über die Zukunft der Show.

Der Rauswurf von Elton

Elton, der 53-Jährige, der bürgerlich Alexander Duszat heißt, moderierte die Sendung seit 2016 und musste ohne eine Abschiedsvorstellung gehen. Laut eigenen Aussagen erfuhr er von seiner Kündigung erst durch Nachfragen seines Managements. ProSieben begründete die Entscheidung mit Eltons parallelen Engagements bei RTL, was dem Sender offensichtlich zu viel wurde​ (www.t-online.de).

Die erste Show ohne Elton: Ein Desaster

Die erste Episode von „Schlag den Star“ ohne Elton, die am 2. Juni 2024 ausgestrahlt wurde, verlief chaotisch. Matthias Opdenhövel, der nach 13 Jahren zurückkehrte, hatte mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Technische Pannen, unvorhergesehene Zwischenfälle mit den Kandidaten und der Wechsel des Sendeplatzes vom Samstag auf den Sonntag aufgrund des Champions-League-Finales führten zu einer stark kritisierten Sendung​ (SchlagerPlanet.com)​.

Die Quoten dieser ersten Ausgabe fielen enttäuschend aus. Im Vergleich zu den hohen Zuschauerzahlen unter Elton, wo beispielsweise die letzte Ausgabe im März 2024 600.000 Zuschauer mehr anziehen konnte als die vorherige Folge, waren die Einschaltquoten nach dem Wechsel deutlich niedriger​ (Watson)​.

Einschaltquoten: Vorher und Nachher

Während Eltons Moderation konnte „Schlag den Star“ regelmäßig hohe Einschaltquoten verbuchen und war eine der zuverlässigsten Sendungen im Primetime-Programm von ProSieben. Die Quoten schwankten zwar je nach Promi-Beteiligung, aber die Show war stets ein Garant für hohe Zuschauerzahlen.

Nach dem Wechsel zu Opdenhövel hingegen sanken die Quoten merklich. Der Rauswurf von Elton und die anfänglichen Probleme unter Opdenhövel führten zu einem deutlichen Rückgang des Zuschauerinteresses. Diese Entwicklung stellt ProSieben vor eine große Herausforderung, da „Schlag den Star“ neben Formaten wie „Joko & Klaas gegen ProSieben“ und „Germany’s Next Topmodel“ eines der wenigen Highlights im Programm darstellte (DWDL.de)​.

Aktuelle Zahlen

Die neueste Folge von „Schlag den Star“ am letzten Wochenende verzeichnete nur 750.000 Zuschauer, ein historisches Tief. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,8 Prozent, ebenfalls ein Minusrekord​ (DWDL.de)​.

Zukunftsaussichten

Ob Matthias Opdenhövel und das Produktionsteam die Wende schaffen und die verlorenen Zuschauer zurückgewinnen können, bleibt abzuwarten. Die Fans müssen sich nun entscheiden, ob sie sich an den neuen Moderationsstil gewöhnen oder abschalten. Opdenhövel steht vor der schwierigen Aufgabe, die Überzeugungsarbeit zu leisten und das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen​​.

Insgesamt zeigt sich, dass der Rauswurf von Elton nicht nur emotional für die Beteiligten, sondern auch quantitativ in den Einschaltquoten spürbare Auswirkungen hatte. ProSieben muss nun Strategien entwickeln, um die Attraktivität der Sendung wiederherzustellen und das Vertrauen der Zuschauer zurückzugewinnen.

Hinzu kommt, dass viele Prominente bereits mitgeteilt haben, dass für sie ein Schlag den Star ohne Elton undenkbar sei und sie künftig nicht mehr als Kandidaten zur Verfügung stehen. Elton ist und bleibt mit Schlag den Star untrennbar verbunden.

Wir sehen hier eine Parallele zu RTL mit dem „Umbau“ und Rauswurf von Dieter Bohlen bei DSDS im März 2021 nach fast 20 Jahren. RTL hat seinen Fehler bitter bereut und hat, nach schlechten Einschaltquoten ohne Bohlen im Jahr 2022, Mr. DSDS Dieter Bohlen himself zur 20. Staffel der Show im Jahr 2023 wieder zurückgeholt. Bleibt abzuwarten, wie es im Fall Elton, ProSieben und Schlag den Star weitergehen wird.

Für viele Zuschauer und Zuschauerinnen steht fest: Schlag den Star ohne Elton wird boykottiert, was sich derzeit in den Einschaltquoten belegen lässt. Bleibt abzuwarten, wie die Einschaltquoten der nächste Folge Schlag den Star am 3. Juli 2024 um 20:15 Uhr sein werden,

Redaktion Mittelrhein Tageblatt