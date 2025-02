Einschaltquoten Fastnacht in Franken – Großes Zuschauerinteresse mit 46,8 Prozent Marktanteil in Bayern

Einschaltquoten Fastnacht in Franken

Großes Zuschauerinteresse für „Fastnacht in Franken“ 46,8 Prozent Marktanteil in Bayern für Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken.

Knapp drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit sahen am Freitagabend die „Fastnacht in Franken“ im BR Fernsehen, in Bayern verfolgten durchschnittlich 1,9 Millionen Menschen die Kultsendung. Mit einem Marktanteil von 46,8 Prozent schaute fast die Hälfte des gesamten Fernsehpublikums in Bayern zu.

Der einzigartige Mix aus Büttenreden, Tanz, Musik und Spaß begeisterte erneut auch das jüngere Publikum: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 28,5 Prozent in Bayern. Mit dieser großen Publikumsresonanz hat die „Fastnacht in Franken“ wieder beste Aussichten, die erfolgreichste Sendung des Jahres in den Dritten Programmen zu werden. Der Tagesmarktanteil im BR Fernsehen lag am Freitag bei 28,1 Prozent.

„Ein verdient großartiges Ergebnis für eine ebenso großartige Sendung“, sagt Anja Miller, die als neue Leiterin von BR Franken zum ersten Mal bei der fränkischen Fernsehfastnacht dabei war. „Mich fasziniert, wie in Veitshöchheim ein komplexes Räderwerk aus allen Gewerken ineinandergreift. Jeder ist mit Leidenschaft dabei und so entstehen am Ende knapp vier Stunden schönster Fastnachtserlebnisse. Die Fastnachtredaktion arbeitet zusammen mit dem Fastnacht-Verband Franken das ganze Jahr über auf unsere Kultsendung hin. Ich bin froh und dankbar, jetzt auch Teil dieser wunderbaren Fastnacht-Familie zu sein.“

Die BR-Geschäftsleitung kam diesmal als Fastnacht-Künstlerinnen und -Künstler verkleidet (v. l.): Juristische Direktorin Eva Majuntke (als Bauchredner Sebastian Reich), Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm (als Mariechen), Intendantin Dr. Katja Wildermuth (als Waltraud) sowie Produktions- und Technik-Direktorin Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer (als „närrische Putzfraa“ Ines Procter) – eine Verbeugung vor der großen Leistung der Bühnenstars:

„Die fantastischen Künstlerinnen und Künstler, aber auch die wunderbaren Musik- und Tanzformationen haben uns gestern Abend ein Geschenk gemacht: vier Stunden erstklassige Unterhaltung – und vier Stunden Durchatmen, Lachen und Zusammensein“, sagt BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth. „Die ‚Fastnacht in Franken‘ ist Kulturgut und ein TV-Ereignis, das wieder Millionen Menschen begeistert hat. Sie verbindet, statt zu spalten – ein echter Lichtblick in diesen herausfordernden Zeiten. Mein aufrichtiger Dank geht an alle Beteiligten vor und hinter der Kamera, an die BR-Fastnachtredaktion und den Fastnacht-Verband Franken.“

Auch Marco Anderlik, Präsident des Fastnacht-Verband Franken, freut sich über eine gelungene Livesendung: „Die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken e.V. hat auch in diesem Jahr wieder Millionen von Zuschauern einen tollen Fernsehabend beschert. Allen Mitwirkenden danke ich herzlich für ihren Ideenreichtum, die Kreativität und Professionalität. Unser kurzweiliges Programm zeigte alles, was die fränkische Fastnacht auszeichnet und sehenswert macht. Ein Feuerwerk aus Spaß, Humor, Tanz und politischer Rede sind Garanten für diese rundum gelungene Fernsehfamilienunterhaltung.“

Hochkarätiges Programm – mit vielen Überraschungen

Fast vier Stunden unterhielten die bekannten und beliebten Künstler und Künstlerinnen das Publikum: „Dreggsagg“ Michl Müller, Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda und Neuzugang Amor, die „närrische Putzfraa“ Ines Procter, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau u. a. als Waltraud und Mariechen, Büttenredner Peter Kuhn, der Mann am Klavier Matthias Walz und die A-capella-Band Viva Voce. Aus der Oberpfalz reiste die Altneihauser Feierwehrkapell’n an, um wie gewohnt ihren Spott über den fränkischen Gastgebern auszuschütten, und auch die Anarcho-Musikkombo Gankino Circus heizte dem Publikum wieder ordentlich ein.

Von zwei vertrauten Gesichtern musste sich das Publikum in diesem Jahr verabschieden: Publikumsliebling Oti Schmelzer, der reimende Winzer aus Oberschwappach, verkündete seinen Abschied von der Fastnacht-Bühne. Seine Nummer im Kostüm des Hutmachers aus Alice im Wunderland beendete er mit den Worten: „In Liebe, Dankbarkeit und Anerkennung nehme ich jetzt meinen Hut. Schackalacka.“ Zum ersten Mal hatte Oti Schmelzer im Jahr 1999 auf der Bühne in Veitshöchheim gestanden. „Ade“ sagte auch Pavel Sandorf als Bandleader. Er übergab nach 20 Jahren den Taktstock im Lauf der Sendung an Timm Freyer und wird künftig als Saxophonist im Orchester mitwirken.

Zum ersten Mal dabei war der 13-jährige Finn Reichert von der Hundsbacher Karnevalsgesellschaft Eußenheim (Landkreis Main-Spessart) mit einer Kostprobe seiner Büttenrede, die am Sonntag, 2. März, in der Narrennachwuchssendung „Fastnacht in Franken – jung und närrisch“ zu sehen ist. Ein Comeback in der Veitshöchheimer Bütt feierte nach fast 30 Jahren Doris Paul von der Schwarzen Elf in Schweinfurt. Jürgen Kirner, Volkssänger und Moderator der „Brettl-Spitzen“ im BR Fernsehen, sang in diesem Jahr das Eröffnungslied „Es lebe unsre Fasenacht“.

Mit ihren tänzerischen Darbietungen glänzten die Selleriegarde von der K.K. Buchnesia Nürnberg und die Showtanzgruppe Turedancer aus Zellingen. Als Sitzungspräsident führte wieder Christoph Maul aus Schillingsfürst durchs Programm.

Prominente Gäste im Saal

Das Programm der Traditionssendung verfolgten bayerische Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft vor Ort in den Mainfrankensälen, unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, zahlreiche Ministerinnen und Minister aus dem bayerischen Kabinett sowie Fraktionschefs im Landtag.

Die „Fastnacht in Franken“ wird seit 1987 ausgestrahlt und ist im BR Fernsehen seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam „Fastnacht in Franken“ noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

Die weiteren Sendetermine im BR Fernsehen

Veitshöchheim außer Rand und Band

Prominente und Narren im Fastnachtsfieber

Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr

Faschingsdienstag, 4. März, 12.00 Uhr (Wdh.)

Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken

Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr (Wdh.)

Faschingsdienstag, 4. März, 12.00 Uhr (Wdh.)

Fastnacht in Franken – jung und närrisch

Sonntag, 2. März, 18.45 Uhr

Rosenmontag, 3. März, 11.40 Uhr (Wdh.)

Alle Fastnachtssendungen sind nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar. Die Höhepunkte der „Fastnacht in Franken“ gibt´s als Videos und Fotos unter br.de/fastnacht.

Die Basis der verwendeten Zahlen bezieht sich auf die Zuschauer und Zuschauerinnen ab drei Jahren in Deutschland/Bayern. Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9, Marktstandard: Bewegtbild, Auswertungstyp TV (vorläufige Daten).

