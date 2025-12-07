Thomas Gottschalk verabschiedet sich vom Samstagabendfernsehen – Ein emotionales Ende einer TV-Legende – Mit seiner letzten Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ hat sich Thomas Gottschalk am Samstagabend endgültig von der großen Samstagabendbühne verabschiedet. Ein Moment, der TV-Geschichte geschrieben hat. Ein Abend voller Dankbarkeit, Humor, Überraschungen und einer spürbaren Wehmut, die durch das ganze Studio ging. Nach über fünf Jahrzehnten moderner Fernsehgeschichte beendet der 75-Jährige seine regelmäßigen Auftritte – und das Publikum feierte ihn minutenlang mit Standing Ovations, wie es nur wenigen in Deutschland je zuteilgeworden ist.
Ein Moderator der alten Schule – und ein Abschied, der unter die Haut ging
Thomas Gottschalk war immer ein Mann der alten Schule – charmant, unberechenbar, blitzschnell im Kopf und doch immer nahbar. Seine ganz eigene Art, Unterhaltung zu machen, prägte Generationen. Und so wundert es nicht, dass dieser Abschiedsabend ein ganz besonderer wurde.
Schon früh war klar, dass diese Sendung anders sein würde. Mike Krüger führte als Moderator durch weite Teile des Abends und bekam von Thomas persönlich den vielleicht größten Ritterschlag seiner Karriere:
„Mike moderiert so, wie ich es zu meiner besten Zeit getan habe.“
Ein Satz, der sitzt – und der deutlich macht, wie viel Respekt die beiden füreinander haben.
Das Interview mit Günther Jauch – ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Günther Jauch setzte sich für ein kurzes, aber bemerkenswert offenes Interview zu Thomas aufs Sofa. Hier sprach Gottschalk erstmals darüber, wie er sich seine Zukunft vorstellt:
-
Rückzug aus der Öffentlichkeit
-
Abschaltung seines Instagram-Accounts
-
ein Leben ohne Medienpräsenz
-
Fokus auf Gesundheit und auf die Zeit mit seiner Frau Carina
Gottschalk machte deutlich, dass seine Erkrankung ihm gezeigt hat, worauf es jetzt ankommt. Die Öffentlichkeit solle ihn in Zukunft nicht mehr begleiten – dieser Teil seines Lebens sei abgeschlossen. Ein Satz, der vielen Zuschauern einen Kloß im Hals bescherte.
Ein Lagerfeuer, ein Lied und ein Moment für die Ewigkeit
Zum Abschluss des Abends – bzw. zur Verabschiedung von Thomas Gottschalk (ungefähr in der Mitte der Show) – versammelten sich alle am Lagerfeuer – eine warme, fast intime Atmosphäre, die perfekt zu dieser Abschiedssendung passte. Und dann nahm Mike Krüger die Gitarre in die Hand.
Er spielte eine umgedichtete Version seines Kultsongs „Mein Gott Walter“ – diesmal als emotionales „Mein Gott Thomas“.
Doch am Ende des Liedes passierte etwas, das den ganzen Abend noch schöner machte:
Mike vergaß den Text.
Ein herzlicher, menschlicher Moment prägte die Szene: Während Mike Krüger seine umgetextete Version von „Mein Gott Walter“ – nun „Mein Gott Thomas“ – sang, geriet er kurz ins Stocken und vergaß für einen Augenblick den Text. Das Publikum nahm es mit einem Lächeln, denn gerade diese spontane Unsicherheit machte die Situation nur noch sympathischer.
Wenige Sekunden später fand Mike den Faden wieder, führte das Lied zu Ende – und setzte mit der letzten Zeile ein emotionales Zeichen, das den gesamten Abend zusammenfasste:
„Wir danken Thomas.“
Diese Worte bildeten den würdevollen Abschluss des Songs. Und danach erhob sich Thomas und verließ unter Standing Ovations mit seiner Frau Carina und dem einsetzenden „Rockin’ All Over the World“ von Status Quo das Studio – ein Abschied, wie er bewegender kaum hätte inszeniert werden können.
Dieser Moment war pure Fernsehgeschichte.
Kaum ein Auge blieb trocken – auch Jörg Pilawa und viele andere kämpften sichtbar mit den Tränen.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich vom Samstagabendfernsehen – Der letzte Weg aus dem Studio
Lange Zeit applaudierte das Publikum, während Thomas und seine Frau Carina noch einen Moment oben auf der Treppe stehen blieben und den Augenblick sichtbar genossen. Es war ein stiller, würdevoller Abschied – getragen von minutenlangen Standing Ovations, die den Respekt und die Dankbarkeit eines ganzen Publikums widerspiegelten. Erst nachdem die emotionale Welle langsam verklungen war, machten sich beide auf den Weg aus dem Studio und verließen die Bühne, die Thomas Gottschalk über Jahrzehnte hinweg geprägt hat wie kaum ein anderer.
Es war kein dramatischer, kein künstlich inszenierter Abschied.
Es war ein echter.
Ein würdevoller.
Ein emotionaler.
Und damit genau das, was er verdient hat.
Wie geht es weiter? Giovanni Zarrella übernimmt – vielleicht
Am Ende der Sendung deutete Giovanni Zarrella an, dass er gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina in der nächsten Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ eine zentrale Rolle übernehmen werde. Ob das jedoch eine dauerhafte Nachfolge bedeutet oder lediglich eine einmalige Vertretung ist, ließ Zarrella offen – und RTL hat bisher keine offizielle Bestätigung zur zukünftigen Moderationsbesetzung gegeben. Auch bleibt unklar, ob das bisherige Trio grundsätzlich ersetzt oder das Format in veränderter Form weitergeführt wird.
Doch all diese Fragen spielten an diesem Abend keine Rolle.
Denn dieser Abend gehörte Thomas Gottschalk.
Seinem Lebenswerk.
Seiner unverwechselbaren Art.
Und einem Abschied, der so groß wurde, wie der Mann selbst.
Fazit: Eine Ära endet – ein großer Entertainer geht seinen Weg
Mit seinem Rückzug verabschiedet sich Thomas Gottschalk aus einer Öffentlichkeit, die ihn jahrzehntelang begleitet hat. Er hat Millionen Menschen unterhalten, berührt und zum Lachen gebracht. Und er hat dies getan mit Stil, Humor und einem Talent, das sich nicht kopieren lässt.
Jetzt beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt – einer, der Ruhe, Gesundheit und die Zeit mit den Menschen bieten soll, die ihm am nächsten stehen.
Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts wünscht Thomas Gottschalk von Herzen alles erdenklich Gute, viel Kraft für die kommende Zeit und vor allem eine möglichst vollständige Genesung. Seine Verdienste um das deutsche Fernsehen bleiben unvergessen. (hk)