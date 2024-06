Vogelgrippe-Erreger in den USA: Drosten warnt vor möglicher Pandemie

Vogelgrippe-Erreger in den USA – In den Vereinigten Staaten wurden kürzlich Fälle der Vogelgrippe (H5N1) bei Menschen gemeldet. Einer dieser Fälle trat nach dem Kontakt mit infizierten Milchkühen im Bundesstaat Texas auf. Die betroffene Person zeigte lediglich leichte Symptome, was die Gesundheitsbehörden dennoch alarmiert hat. Das Vogelgrippevirus, bekannt für seine hohe Sterblichkeitsrate von bis zu 30 Prozent bei Menschen, ist nun auch bei Rindern nachgewiesen worden, was das Potenzial für eine weitere Verbreitung erhöht​ (ZDFmediathek)​​ (Rundschau Online)​.

Der renommierte Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat in diesem Zusammenhang vor der Gefahr einer neuen Pandemie gewarnt. Drosten betonte, dass die derzeitige Mutation des H5N1-Virus eine „neue Qualität“ aufweist, die eine verstärkte Übertragbarkeit auf den Menschen ermöglicht. Dies könnte, ähnlich wie beim Coronavirus, zu einer schnellen globalen Verbreitung führen, wenn das Virus weitere Anpassungen vornimmt​ (Kölner Stadt-Anzeiger)​. Besonders besorgniserregend ist, dass das Virus bereits eine Vielzahl von Vogelarten sowie andere Tiere wie Katzen und Robben infiziert hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet die Situation als besorgniserregend und rät zu verstärkten Überwachungs- und Schutzmaßnahmen, um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern. Drosten und andere Experten betonen die Notwendigkeit, schnell zu handeln. Impfstoffe gegen Grippeviren können angepasst werden, doch die Zeit drängt, um eine großflächige Pandemie zu verhindern. Die internationale Zusammenarbeit und umfassende Testprogramme, insbesondere bei landwirtschaftlichen Betrieben und in der Tierhaltung, sind essenziell, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Während die Vogelgrippe bisher hauptsächlich Vögel und Geflügelbestände betroffen hat, zeigt der jüngste Ausbruch in den USA, dass auch andere Säugetiere und möglicherweise Menschen gefährdet sind. Die Wissenschaftler fordern daher eine erhöhte Wachsamkeit und präventive Maßnahmen, um eine erneute globale Gesundheitskrise zu vermeiden. Der Kölner Zoo musste kürzlich wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs vorübergehend schließen, was zeigt, dass die Bedrohung auch in Europa präsent ist. Forscher und Naturschützer blicken mit Sorge auf die kommende Brutsaison, insbesondere in Regionen wie dem Wattenmeer, wo große Vogelkolonien leben​ (Rundschau Online)​. Insgesamt ist die Situation ernst, aber mit koordinierten Anstrengungen und einer schnellen Reaktion kann das Risiko einer weiteren Pandemie minimiert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die globalen Gesundheitsbehörden und die wissenschaftliche Gemeinschaft gemeinsam effektive Strategien entwickeln, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Redaktion Mittelrhein Tageblatt