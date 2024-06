USA verkündet neue Sanktionen gegen Russland und liefert weitere Waffen an die Ukraine

Washington, D.C. – Juni 2024

In einer erneuten Eskalation ihrer Maßnahmen gegen Russland hat die USA am 27. Juni 2024 ein umfassendes neues Sanktionspaket vorgestellt. Diese Sanktionen sollen die wirtschaftlichen und militärischen Fähigkeiten Russlands weiter schwächen und dessen Kriegsanstrengungen in der Ukraine behindern. Gleichzeitig werden zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine fortgesetzt, um das Land im Kampf gegen die russische Invasion zu unterstützen.

Details der neuen Sanktionen

Das US-Finanzministerium hat umfangreiche Sanktionen angekündigt, die über 300 Einzelpersonen und Institutionen betreffen. Diese Sanktionen zielen insbesondere auf die russische Finanzinfrastruktur und die militärisch-industriellen Lieferketten ab. Unter den neuen Maßnahmen sind:

Sanktionen gegen russische Banken und Finanzinstitute, die in die Unterstützung der russischen Kriegswirtschaft verwickelt sind​ ( Treasury ) ( Treasury )

Einschränkungen beim Zugang Russlands zu kritischen Technologien und Materialien, die für die Aufrechterhaltung seiner militärischen Operationen benötigt werden​ ( Treasury ) ( Treasury )

Sanktionen gegen Unternehmen und Netzwerke, die Russland bei der Umgehung bisheriger Sanktionen helfen, einschließlich solcher in Drittstaaten wie China und Indien​ ( Treasury ) ​​ ( Voice of America )

Reaktionen und internationale Zusammenarbeit

Die neuen Sanktionen wurden in enger Abstimmung mit den Partnern der G7 sowie anderen internationalen Verbündeten entwickelt. Diese koordinierten Maßnahmen sollen die globalen Bemühungen zur Isolierung Russlands verstärken und die Möglichkeiten zur Umgehung bestehender Sanktionen weiter einschränken​ (The White House)​.

Janet Yellen, die US-Finanzministerin, betonte, dass die neuen Sanktionen darauf abzielen, „die verbliebenen internationalen Unterstützungskanäle für Russlands Kriegswirtschaft zu blockieren und die Fähigkeit des Kremls zur Fortsetzung seiner Aggression erheblich zu schwächen“​ (Treasury)​​​.

Militärische Unterstützung für die Ukraine

Neben den wirtschaftlichen Sanktionen hat die USA auch zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine angekündigt. Diese umfasst fortschrittliche Waffensysteme und Ausrüstung, die für die Verteidigung gegen die russischen Streitkräfte von entscheidender Bedeutung sind. Präsident Biden erklärte, dass diese Unterstützung fortgesetzt wird, um sicherzustellen, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität verteidigen kann und Russland für seine Aggression zur Rechenschaft gezogen wird​ (Voice of America)​.

Fazit

Die neuen Sanktionen und die fortgesetzte militärische Unterstützung unterstreichen das Engagement der USA und ihrer Verbündeten, Russland für seine Invasion in der Ukraine zu bestrafen und die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu stärken. Diese Maßnahmen sollen die wirtschaftlichen und militärischen Möglichkeiten Russlands weiter einschränken und die internationalen Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine verstärken.

Für weiterführende Informationen können Sie auch die offiziellen Pressemitteilungen des US-Finanzministeriums und des Weißen Hauses besuchen:

Redaktion Mittelrhein Tageblatt