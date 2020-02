Engstingen – Schlägerei unter Jugendlichen am Jugendtreff „Hüttle“

Erstellt in

Engstingen – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Freitagabend gegen 21 Uhr am Jugendtreff „Hüttle“ in Engstingen gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erschien eine ca. 10 bis 15 Personen umfassende Personengruppe welche anschließend eine Schlägerei mit den dort anwesenden Gästen begann. Nachdem bekannt wurde, dass die Polizei verständigt unterwegs ist, flüchteten die Täter zu Fuß, konnten jedoch durch die eingesetzten Fahndungsstreifen zum größten Teil noch in Tatortnähe gefasst werden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall hat nun das Polizeirevier Pfullingen übernommen.

Polizeipräsidium Reutlingen