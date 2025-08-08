Großbrand Lagerstraße Neckarstadt-West – Großeinsatz der Feuerwehr in einem schrottverarbeitenden Betrieb – In der Lagerstraße in der Neckarstadt-West läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr. In einem schrottverarbeitenden Betrieb war gegen 4:40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist weit sichtbar, es kommt im gesamten Mannheimer Norden zu Geruchsbelästigungen.
Die Feuerwehr führt kontinuierlich Luftmessungen durch. Dabei wurden bislang keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Anwohner werden dennoch gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimageräte auszuschalten.
Verletzt wurde bislang nach aktuellem Kenntnisstand niemand.
Die Brandursache ist noch unklar.
Informationen zum Großbrand Lagerstraße Neckarstadt-West
Bürger können sich bei Fragen an die eigens eingerichtete Hotline wenden: 0621/293-6370.
Aktuelle Informationen gibt es auch auf www.mannheim.de
Update 13:00 Uhr – Löscharbeiten dauern an
Die Löscharbeiten aufgrund des Großbrandes in der Neckarstadt-West dauern weiter an. Die Feuerwehr stellt sich darauf ein, dass der Einsatz noch bis in die Abendstunden andauern wird.
Aktuell sind rund 80 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die weiße Rauchsäule ist nach wie vor weithin sichtbar, ebenso hält die Geruchsbelästigung in nördlicher Richtung an. Zeitweise war der Brandgeruch sogar im Rhein-Main-Gebiet und in Teilen Frankfurts wahrnehmbar.
Laut aktueller Information des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dreht der Wind in Richtung Osten, so dass der Geruch absehbar auch im Rhein-Neckar-Kreis wahrnehmbar sein könnte.
Die Feuerwehr führt kontinuierlich Luftmessungen durch. Dabei wurden bislang keine gesundheitsgefährdenden Werte gemessen. Anwohnern wird dennoch empfohlen, aufgrund des Geruchs weiterhin Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimageräte auszuschalten.
Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen war am Vormittag an der Einsatzstelle, um sich einen Eindruck von der Situation vor Ort zu verschaffen: „Wir sehen hier einmal mehr, was für eine leistungsstarke Feuerwehr wir am Standort Mannheim haben: unsere Berufsfeuerwehr wird dabei von allen verfügbaren Kräften der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt, die nicht nur für die Löscharbeiten, sondern auch an ihren FF-Standorten für eventuelle Paralleleinsätze bereitstehen. Auf dem Wasser ist das Feuerlöschboot im Einsatz, zudem werden wir am Einsatzort von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen unterstützt. Jedem einzelnen gilt mein ausdrücklicher Dank.“
Die Feuerwehr ist seit Freitagmorgen gegen 4:30 Uhr im Einsatz. Bei einem Recyclingbetrieb war Mischschrott auf einer Fläche von etwa 50 x 50 Metern und in einer Höhe von ca. 10 Metern in Brand geraten.
Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.
Die Brandursache ist noch unklar.
Die Bevölkerung wurde über KATWARN und NINA gewarnt.
Bürger können sich bei Fragen an die eigens eingerichtete Hotline wenden: 0621/293-6370.
Aktuelle Informationen gibt es auch auf www.mannheim.de
Update 16:00 Uhr – Letzte Löscharbeiten laufen
Nach dem Feuerwehr-Großeinsatz laufen aktuell die letzten Löscharbeiten. Dazu werden die glühenden Schrotthaufen mit Baggern auseinandergezogen und die Glutnester nach und nach abgelöscht. Dabei kann es auch weiterhin immer wieder zu leichten Rauchentwicklungen kommen.
Am Freitagmorgen war gegen 4:30 Uhr ein Feuer in einem Recyclingbetrieb in der Neckarstadt-West ausgebrochen. Die Feuerwehr war in Spitzenzeiten mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Dabei wurden bis zu 10.000 Liter Löschwasser pro Minute abgegeben.
Die durch den Brand verursachte weiße Rauchsäule war über Stunden hinweg sichtbar, die Geruchsbelästigung zeitweise sogar in Frankfurt wahrnehmbar. Die Feuerwehr führte kontinuierlich Luftmessungen durch, dabei wurden zu keiner Zeit gesundheitsgefährdende Werte gemessen. Türen und Fenster können nun bedenkenlos wieder geöffnet werden.
Die Feuerwehr stellt sich darauf ein, dass die Nachlöscharbeiten noch bis in die Abendstunden andauern werden.
Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.
***
Text: Stadt Mannheim