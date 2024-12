Feuerwehreinsatz Brand Neckarstadt-West: Großbrand in Schrottbetrieb

Posted in

Feuerwehreinsatz Brand Neckarstadt-West – Aufgrund eines Großbrands in einem schrottverarbeitenden Betrieb in der Neckarstadt-West läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr.

Gegen kurz vor 11 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Rund 700 Kubikmeter Misch-Schrott waren auf dem Betriebsgelände aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Der Schrotthaufen wird aktuell mit Baggern auseinandergezogen und gelöscht, wodurch es immer wieder zu stärkerer Rauchentwicklung kommt.

Durch die Thermik wird der Rauch nach unten gedrückt, es kommt nach wie vor zu Geruchsbelästigungen im angrenzenden Stadtgebiet. Messfahrzeuge der Feuerwehr sind unterwegs und führen Luftmessungen durch, bislang wurden dabei keine gesundheitsgefährdenden Stoffe gemessen. Dennoch werden Bürgerinnen und Bürger in den angrenzenden Stadtteilen Neckarstadt Ost und West gebeten, weiterhin vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rund 110 Feuerwehrleute von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sind aktuell vor Ort, zudem Kräfte von Rettungsdienst und Polizei.

Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in den späten Nachmittag andauern. Verletzt wurde bislang niemand.

Update 16:17 Uhr

Aufgrund des Großbrandes in einem schrottverarbeitenden Betrieb in der Neckarstadt-West läuft weiterhin der Großeinsatz der Feuerwehr.

„Mein Dank gilt allen Kräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und THW, die heute hier im Einsatz sind. Dieser Brand hat einmal mehr gezeigt, dass sich Großschadenslagen immer ereignen können – auch an einem Freitag vor Weihnachten. Umso mehr danke ich insbesondere auch den rund 70 Einsatzkräften von der Freiwilligen Feuerwehr, die ehrenamtlich unsere Berufsfeuerwehr unterstützen – auch wenn sie heute womöglich privat anderes vorhatten“, so Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen, der ebenfalls zum Einsatzort kam, um sich persönlich einen Eindruck von der Lage zu verschaffen.

Aktuell ziehen Bagger den Schrotthaufen nach wie vor auseinander, um an die Glutnester zu gelangen und diese zu löschen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht andauern.

Anwohnerinnen und Anwohner in der Neckarstadt Ost und West werden weiterhin gebeten, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten, auch wenn die fortlaufenden Luftmessungen durch die Feuerwehr bislang keine gesundheitsgefährdenden Werte ergeben haben.

Gegen kurz vor 11 Uhr war bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen: rund 700 Kubikmeter Misch-Schrott waren auf dem Betriebsgelände aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt.

