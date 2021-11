Hamburg – Verkehr: Leistungsfähige Ausweichstrecken – B 5: Marode Eisenbahnüberführung wird ab November 2021 bis Frühjahr 2023 erneuert

Hamburg – Verkehr: Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) beginnt am 8. November mit den Arbeiten für einen Brückenneubau auf der Bundesstraße 5.

Die Brücke führt die B5 auf Höhe der Straße Am Langberg über eine Bahnstrecke. Die über 60 Jahre alte Brücke ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund gravierender Schäden in den Spanngliedern wie Querrissen in den Hauptträgern ist eine Sanierung nicht mehr möglich und sie muss neu gebaut werden. Ein weiterer Aufschub des Neubaus birgt das Risiko adhoc und akut auftretender weiterer Schäden, die eine ungeplante Sperrung der Brücke und damit der B 5 nach sich ziehen würde. Um eine verkehrsverträgliche Abwicklung der Maßnahme zu ermöglichen, wurde der Start der Brückenarbeiten auf der B 5 eng mit der Sanierung der A 25 durch die Autobahn GmbH koordiniert, die zwischen der Landesgrenze und dem AD HH-Südost Mitte Oktober fertiggestellt wurde und als mögliche Ausweichstrecke wieder voll leistungsfähig ist. Darüber hinaus wurde länderübergreifend die Sanierung der K 80 / A 24 koordiniert, die für eine nördliche Umfahrung der B 5 zur Verfügung steht. Die möglichen Umleitungen werden weiträumig und rechtzeitig ausgeschildert.

Um jeweils einen Fahrstreifen pro Richtung gewährleisten zu können, wird die Brücke im ersten Schritt in einem aufwendigen Trennverfahren zunächst nur halbseitig abgebrochen. Dazu muss im Vorwege ein Stahlkorsett unter der Brücke installiert werden, um die Stabilität des verbleibenden Brückenteils zu gewährleisten. Auf diesem wird der Verkehr dann mit je einer Richtungsspur bis zur Fertigstellung des neuen ersten Brückenteils geführt, das dann den Verkehr aufnimmt. Erst danach wird das verbliebene Brückenteil abgerissen. So wird jederzeit je Richtung mit einer Fahrspur der Verkehr auf der B5 zwischen Bergedorf und Hamburg Zentrum aufrechterhalten. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse kann weder eine Wechselverkehrsführung noch eine Behelfsbrücke eingerichtet werden. Über die Dauer der Arbeiten wird es insgesamt zehn notwendige Vollsperrungen an Wochenenden geben. Die komplexen Arbeiten unter diesen Randbedingungen dauern insgesamt bis zum Frühjahr 2023 an.

Baustellenkoordinierung und Verkehrsführung

Um insbesondere den Pendlerinnen und Pendlern in Richtung Hamburg-Zentrum leistungsfähige Alternativen anbieten zu können, startet der Brückenneubau jetzt, nachdem die Instandsetzungsarbeiten der Autobahn GmbH auf der A 25 zwischen der Landesgrenze und dem AD HH-Südost, sowie die Arbeiten auf K 80 durch den LBV-SH erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Maßnahme wurde zwischen den Baulastträgern eng abgestimmt und länderübergreifend koordiniert. Der LSBG empfiehlt über die gesamte Bauzeit eine weiträumige Umfahrung von Boberg südlich über die A 25. Insbesondere dem Autoverkehr aus den Gemeinden Reinbek, Wentorf und Lohbrügge-Nord steht außerdem die Nutzung der K 80/A24 für eine nördliche Umfahrung zur Verfügung.

Für die Vollsperrungen ist eine großräumige Umleitungsstrecke über die A 25 / A 1 vorgesehen. Der Verkehr wird dann bereits an der Anschlussstelle Moorfleet von der A 1 abgeleitet und auf dem Ring 2 zur Bergedorfer Straße (B 5) geführt.

***

Stadt Hamburg

Behörde für Verkehr und Mobilitätswende