Stadt Kassel – Stadtmuseum Kassel startet Online Warm-up der Sonderausstellung „Es lebe der Sport!“

Stadt Kassel – Da die Sonderausstellung „Es lebe der Sport!“ aufgrund der Schließung der Museen nicht wie geplant am 7. November 2020 eröffnet werden konnte, hat das Stadtmuseum Kassel ein Online Warm-up in den Sozialen Medien entwickelt. Es startet am 16. Dezember 2020 um 18 Uhr.

Das Online Warm-up startet mit einem gemeinsamen Begrüßungsvideo von Kulturdezernentin Susanne Völker und dem Leiter der Städtischen Museen, Dr. Kai Füldner. Im Anschluss führt ein eigens produzierter Film in die Inhalte der Sonderausstellung ein. Zum Start des Online-Warm-ups wird Dr. Kai Füldner am 16. Dezember um 18:30 Uhr via Instagram eine Live-Führung durch die Sonderausstellung geben. In den darauffolgenden Wochen werden regelmäßig Kurzfilme mit den Vermittlerinnen und Vermittlern des Stadtmuseums veröffentlicht, in denen diese ihre Lieblingsobjekte und einzelne Themen der Sonderausstellung vorstellen.

Kulturdezernentin Susanne Völker sagte aus diesem Anlass: „Das Stadtmuseum hat sich dazu entschlossen, die Herausforderungen des Lockdowns im wahrsten Sinne des Wortes „sportlich“ zu nehmen und in kürzester Zeit ein neues Präsentationsformat für die neue Sonderausstellung „Es lebe der Sport!“ zu erarbeiten. So ist es möglich, mit viel Engagement und Mut zum Neu- und Andersdenken ein Kulturerlebnis trotz Pandemie zu ermöglichen.“

Die Sonderausstellung bildet mit mehr als 230 Objekten schlaglichtartig das historische und das aktuelle Kasseler Sportgeschehen ab. Dr. Kai Füldner betont: „Unser Dank gilt den Sportvereinen und privaten Leihgeberinnen und Leihgebern, die zum Gelingen der Sonderausstellung beigetragen haben. Auch wenn ein Online-Angebot den tatsächlichen Besuch nicht ersetzen kann, so möchten wir die Sonderausstellung mit dem Online Warm-up zu allen Interessierten nach Hause bringen.“

Das Online Warm-up lässt sich hier besuchen:

Auf dem YouTube-Kanal der Stadt Kassel: bit.ly/stadtmuseum_warm-up

Der Facebook-Seite des Stadtmuseums: facebook.com/stadtmuseumkassel sowie Auf Instagram: www.instagram.com/stadtmuseum_kassel

