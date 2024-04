POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall A30: Vier LKW kollidieren zwischen der Ausfahrt Laggenbeck und der Raststätte Brockbachtal

Posted in

Ibbenbüren, Osnabrück, Münster (ots) – Vier LKW sind am Freitagnachmittag (26.4., 15:50 h) auf der A30 in Höhe der Raststätte Brockbachtal in Fahrtrichtung Hannover kollidiert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten zwei LKW verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen halten müssen. Zwei folgende Trucks fuhren aus bislang ungeklärter Ursache auf die beiden Fahrzeuge auf.

Die Fahrer der auffahrenden LKW, ein 65 Jahre alter Mann aus Ungarn und ein 59-jähriger Trucker aus Nordmazedonien wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Für den 65-Jährigen besteht Lebensgefahr. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungswagen brachten die Verletzten ins Krankenhaus.

Durch herumfliegende Trümmerteile wurde auch ein Pkw auf der Gegenfahrbahn beschädigt.

In Fahrtrichtung Hannover staute der Verkehr sich bis zu 15 Kilometer hinter der Unfallstelle. Gaffer mit Handys sorgten dafür, dass es auch auf der Gegenfahrbahn zu einem Rückstau von bis zu 5 Kilometern Länge kam.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover wird aktuell an der Anschlussstelle Laggenbeck abgeleitet.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bleibt die A 30 in Fahrtrichtung Hannover ab Laggenbeck noch bis in die späten Abendstunden gesperrt.