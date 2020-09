Wiesbaden – Verkehr: Sperrung der Rheingaustraße in Fahrtrichtung Amöneburg/Kastel

Erstellt in

Wiesbaden – Verkehr: Ab Montag, 14.September, beginnen die ELW Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden mit der Schachterneuerung in der Rheingaustraße in Biebrich in Höhe des Kreisels Glarusstraße.

In diesem Zusammenhang wird ein Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Biebrich eingerichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 2. Oktober andauern. Eine entsprechende Umleitung über die Glarusstraße, Breslauer Straße, Kasteler Straße und Albertstraße wird eingerichtet.

Das Straßenverkehrsamt bittet alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die durch die Bauarbeiten auftretenden Verkehrsbehinderungen.

