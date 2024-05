POL-REK: Verkehrsunfall Hürth mit schwerverletztem Motorradfahrer – verbotenes Rennen mit einem gestohlenen Motorrad

Verkehrsunfall Hürth (ots) – In der Nacht zu Samstag (11. Mai) kam es gegen 2 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hürth an der Kreuzung Frechener Straße und Sudetenstraße. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen sind zwei Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dort stieß ein Motorradfahrer mit einem querenden Pkw zusammen, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den erst 15-jährigen Hürther mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein weiterer Zeuge konnte berichten, dass er die beiden Motorradfahrer bereits in Frechen mit ähnlich gefährlicher und zudem unsicherer Fahrweise gesehen habe.

Der 33-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt und kümmerte sich zunächst um den Schwerverletzten, bis der Rettungsdienst eintraf. Der andere Motorradfahrer soll nur kurz mit dem Gestürzten gesprochen und sich dann zügig von der Unfallstelle entfernt haben. Laut der Zeugen leistete dieser keine Erste Hilfe und setzte auch keinen Notruf ab. Er entfernte sich auf einem als gelb beschriebenen Motorrad und soll dunkle Kleidung und einen dunklen Helm getragen haben.

Aufgrund der beschriebenen Fahrweise und des Unfallhergangs ermittelt die Polizei gegen beide Motorradfahrer u.a. wegen des Verdachts eines verbotenen Rennens. Gegen den flüchtigen Motorradfahrer wird zudem wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

Die Polizei sicherte Unfallspuren und stellte das Motorrad sowie dessen Bordcomputer zwecks Auslesung digitaler Spuren sicher. Hierbei stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad der Marke Aprilia wenige Tage zuvor in Hürth entwendet worden war. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)