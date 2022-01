Ingolstadt – Weltkriegsbombe im Garten der Kindertagesstätte Villa Rosa gefunden: Evakuierung läuft

Ingolstadt (BY) – Heute Vormittag wurde bei Erdarbeiten im Garten der Kindertagesstätte Villa Rosa in der Gerhart-Hauptmann-Straße eine 10-Kilogramm-Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort. Neben der Kindertagesstätte wurden für die Entschärfung auch vier Wohngebäude im Umkreis von etwa 100 Metern von der Polizei geräumt.

Weitere Informationen folgen.

UPDATE 13.11 Uhr: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Heute Vormittag wurde bei Erdarbeiten im Garten der Kindertagesstätte Villa Rosa in der Gerhart-Hauptmann-Straße eine 10-Kilogramm-Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Diese konnte zwischenzeitlich erfolgreich entschärft werden. Neben der Kindertagesstätte wurden für die Entschärfung auch vier Wohngebäude im Umkreis von etwa 100 Metern von der Polizei geräumt. Letztendlich wurden circa 50 Personen in ihren Wohnungen angetroffen und aufgefordert diese für die Zeit der Entschärfung zu verlassen. Der überwiegende Teil kam in der kurzen Zeit privat unter. Die Kinder der Kindertagesstätte wurden von ihren Eltern abgeholt.

Die vom Sanitäts- und Betreuungsdienst eingerichtete Unterbringungsstelle wurde nur von einem Bewohner genutzt. Zwei Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befanden, verbrachten, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, die Zeit in ihren Autos. Ein bettlägeriger Patient überdauerte die Zeit in einem Krankentransportwagen.

Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst verlief ohne Probleme. Alle Arbeiten sind erfolgreich beendet worden.