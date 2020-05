Erstellt in

Jettenbach – Umweltdelikt: Durch einen Zeugen wurde am Samstag gemeldet, dass Unbekannte am alten Sportplatz von Jettenbach, der neben der L 370 in Richtung Bosenbach gelegen ist, Unrat entsorgt hätten.

Vor Ort kann die Polizei eine Ablagerung von Abfall, vorrangig Kunststoff- und Elektromüll, feststellen.

Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110.

Polizeidirektion Kaiserslautern