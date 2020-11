Koblenz – Umwelt: koveb setzt auf Busse mit Gasantrieb – Busse werden erstmals an betriebseigener Tankstelle betankt

Koblenz – Umwelt: Ich geb‘ Gas – mit Biomethan! Der Umwelt zuliebe. Unter diesem Motto stellt die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH 29 neue Busse mit Gasantrieb vor. Die 27 Gelenkbusse und 2 Solobusse werden ab dem Fahrplanwechsel am 13.12.2020 im Buslinienverkehr in Koblenz unterwegs sein. „Mit der neuen koveb-Busflotte leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verkehrswende in Koblenz“, freut sich Oberbürgermeister David Langner. „Die neue Antriebstechnik ermöglicht einen nahezu klimaneutralen Betrieb.“

Die neuen koveb-Busse des Modells MAN Lion’s City G sind mit einem EfficientHybrid-System ausgestattet. Dieses führt die Bremsenergie zurück und speist den Strom in das Antriebssystem wieder ein. Zudem verringert es die Umweltbelastung erheblich: „Der Kraftstoffverbrauch wird reduziert, weniger Schadstoffe werden ausgestoßen und die Geräuschemissionen sind erheblich geringer“, beschreibt Frank Krämer, Leiter Verkauf Bus bei der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, die Vorteile der Fahrzeuge.

Aber auch im Businnenraum hat sich einiges getan: „Zukünftig sind die Fahrgäste der koveb auf gemütlichen neuen Sitzen im freundlich gestalteten Innenraum unterwegs. Die gesamte Busflotte der koveb verfügt ab 13.12.2020 über Klimaanlagen und ist mit kostenfreiem WLAN ausgestattet“, erklärt Jürgen Czielinski, Geschäftsführer der koveb. Besonderen Wert wurde auf die großzügige Gestaltung des sogenannten Perronbereichs oder Aufstellbereichs gelegt, der Platz für Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator bietet.

Die koveb bezieht für die 29 Busse Biomethan, ein Gas, das bei der Zersetzung von Biomasse gewonnen wird. Es gehört damit zu den regenerativen Energien und ist kein fossiles Gas. „Im Vergleich zu ähnlich umweltfreundlichen Antrieben punkten unsere Busse mit Gasantrieb mit ihrer CO2-Bilanz, einer vergleichsweise kurzen Tankzeit, ihrer technischen Reife sowie dem Infrastrukturaufwand“, beschreibt koveb-Geschäftsführer Hansjörg Kunz die Vorteile der neuen Fahrzeuge. Nach der „Clean Vehicle Directive“ der EU vom Oktober 2018 gehören Busse mit Gasantrieb zu den alternativen bzw. lokal emissionsfreien Antrieben – sofern sie mit Biomethan betrieben werden.

Für die Betankung der neuen koveb-Busse wurde auf dem Betriebsgelände der koveb eine Tankstelle errichtet. Auf diese Weise hat die koveb mit technischer Unterstützung der der Energieversorgung Mittelrhein AG und der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG sowie dem Lieferanten Schwelm Anlagentechnik GmbH die erforderliche Infrastruktur geschaffen, um die neue Antriebstechnik optimal einsetzen zu können. „An der Gastankstelle erfolgt die Betankung der koveb-Busse. Dafür wird das Gas dem Versorgungsnetz entnommen und in unserer Tankanlage von 4 auf 275 bar verdichtet“, erklärt Jörg Albano-Müller, Geschäftsführer der Schwelm Anlagentechnik GmbH. Bei der aktuell abgeschlossenen öffentlichen Ausschreibung hat die evm den Zuschlag für die Lieferung des Biomethans erhalten.

