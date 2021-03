Koblenz – Umwelthinweis: Wegen des Feiertages Karfreitag kommt es zu einer Vorverlegung bei der Leerung der Restabfalltonnen/Grauen Tonnen. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet die Koblenzerinnen und Koblenzer folgende Hinweise zu beachten:

Die Restabfallgefäße aller Dienstags – Freitagsreviere werden in der Karwoche einen Tag früher entleert als üblich, die der Montagsreviere sogar zwei Tage früher, also bereits am Samstag, 27. März.

Die Abfallgefäße müssen am vorgezogenen Abfuhrtag morgens bis 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden oder zugänglich sein.

Weitere Informationen gibt es bei den Abfallberaterinnen des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unter 0261/129-4518 bzw. 0261/129-4519 bzw. bei den Straßenmeistern, Tel. 0261/129-4512 bzw. 0261/129-4513.

