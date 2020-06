Landeshauptstadt Magdeburg – Beirat für Integration und Migration tagt eingeschränkt wieder öffentlich

Erstellt in

Nächste Sitzung am 17. Juni um 17.00 Uhr.

Magdeburg (ST) – Die nächste öffentliche Sitzung des Beirates für Integration und Migration ist am 17. Juni von 17.00 bis ca. 19.00 Uhr. Tagungsort ist der Franckesaal im Alten Rathaus, wobei nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Einhaltung von Hygienevorschriften vorgesehen ist.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Situation der Einbürgerungen in der Landeshauptstadt Magdeburg, die Bildung von beiratsinternen Fachgruppen zu ausgewählten Themen der Integrations- und Migrationspolitik sowie die Ablauforganisation der Tätigkeit des Beirates für Integration und Migration. Zu Einbürgerungen in Magdeburg will der Beirat für Integration und Migration Empfehlungen zur Rückstandsabarbeitung von Einbürgerungsanträgen und zur Beschleunigung des Einbürgerungsverfahren ausarbeiten. Darüber hinaus wollen sich die Mitglieder des Beirates über die Einrichtung von Fachgruppen, vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen bei der gelingenden Integration und beim gesellschaftlichen Zusammenhaltes, beraten.

Für die Schwerpunktsetzung künftiger Sitzungen des Beirates können Interessierte eigene Themenvorschläge zu kommunaler Integrations- und Migrationspolitik an den Vorsitzenden des Beirats, Krzysztof Blau, per E-Mail Krzysztof.Blau@stadt.magdeburg.de senden. Die Themenvorschläge werden nach Einvernehmen mit dem Vorstand des Beirats für die Aufnahme in die Tagesordnung aufbereitet.

Der Beirat für Integration und Migration ist ein Gremium der Landeshauptstadt Magdeburg. Er setzt sich zusammen aus acht Migrantinnen und Migranten, sieben Stadträtinnen und Stadträten, die vom Stadtrat in den Beirat bestellt worden sind, sowie dem kommunalen Koordinator für Integration und Zuwanderung als geschäftsführendem Mitglied.

Weitere Informationen zu den Terminen gibt es unter:

https://www.magdeburg.de/Start/Bürger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Integration-Migration/Integrations-strukturen/Beirat-Integration-Migration/Aktuelles

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg