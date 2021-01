Ab sofort online und in vielen Einrichtungen erhältlich.

Magdeburg (ST) – Der Wegweiser für Senior*innen und Menschen mit Behinderungen der Landeshauptstadt Magdeburg wurde überarbeitet und ist ab sofort wieder an zahlreichen Anlaufstellen erhältlich. Die nunmehr 6. Auflage bietet hilfreiche Informationen rund um die Themen Alter, Pflege und Behinderung. Er steht auch im Internet unter www.magdeburg.de/media/custom/37_39747_1.PDF zur Verfügung.

Bei Pflegebedürftigkeit oder bei Behinderung sehen sich Betroffene, deren Familien bzw. nahestehende Personen oftmals vor große Herausforderungen gestellt. Dabei ist zunächst der Bedarf an Informationen und Beratung sehr groß. Menschen aller Altersgruppen können betroffen sein, ebenso wie die Gründe für Hilfe und Unterstützung vielfältiger nicht sein können. Vieles muss dann neu geregelt und organisiert werden, zum Beispiel die häusliche Pflege bei Krankheit oder die Neuorganisation und Bewältigung des Alltags aufgrund von plötzlichen Veränderungen der persönlichen Lebensumstände.

In Magdeburg finden Hilfesuchende und deren Angehörige ein dichtes Netz von Angeboten und Ansprechpartner*innen, die Betroffenen in dieser Situation beratend und begleitend zur Seite stehen können. Mit einem Überblick über die bestehenden Angebote soll der Wegweiser eine Orientierungshilfe und Ratgeber sein. Dabei reicht das Angebotsspektrum von reinen Informations- und Beratungsangeboten im Wohnumfeld, Möglichkeiten zur Begegnung, Serviceangeboten in der eigenen Häuslichkeit bis hin zu stationären Versorgungsangeboten bei Pflegebedürftigkeit. Die Publikation stellt darüber hinaus Möglichkeiten der Begegnung und der individuellen Freizeitgestaltung auch bei Einschränkungen vor.

Der Wegweiser ist eine anzeigenfinanzierte Broschüre, die durch das Sozial- und Wohnungsamt bereits in der sechsten Auflage herausgegeben wird. „Ich danke den zahlreichen Unterstützer*innen, die die Neuauflage des Wegweisers ermöglicht haben. Ohne sie wäre diese wichtige Orientierungshilfe nicht realisierbar gewesen.“ so die Beigeordnete für Soziale, Jugend und Gesundheit Simone Borris.

Erhältlich ist der neue Wegweiser ab sofort in allen Bürgerbüros, im Alten Rathaus im Sozial- und Wohnungsamt, im Gesundheits- und Veterinäramt, in den fünf Alten- und Service-Zentren, im Familieninformationsbüro und in der Verwaltungsbibliothek.

Weil aufgrund aktuellen Eindämmungsverordnung die Öffnungszeiten der genannten Einrichtungen teilweise eingeschränkt sind, wird empfohlen, den Wegweiser als digitale Broschüre unter www.magdeburg.de abzurufen. Im Einzelfall kann der Wegweiser auch per Post zugesendet werden. Interessierte melden sich dafür bitte unter der Rufnummer 0391/540 24 31 oder per E-Mail unter sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de.

