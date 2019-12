Landeshauptstadt Magdeburg – Stadtbibliothek Magdeburg bietet Service auch nach Weihnachten zwischen den Feiertagen

Erstellt in

Onleihe rund um die Uhr verfügbar.

Magdeburg (ST) – Die Stadtbibliothek und ihre Einrichtungen stehen Lesern und Besuchern auch zwischen Weihnachten und Neujahr mit ihrem umfangreichen Informations- und Ausleihservice zur Verfügung. Die virtuelle Bibliothek – Onleihe – bietet außerdem rund um die Uhr mehr als 40.000 E-Medien bequem zum Lesen für Zuhause oder unterwegs im Urlaub.

Die Zentralbibliothek am Breiten Weg ist nach den Weihnachtsfeiertagen durchgängig vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember und ab dem 2. Januar zu den üblichen Zeiten geöffnet, wochentags von 10 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr. Die Stadtteilbibliothek Flora-Park, Olvenstedter Graseweg 37, steht Lesern und Besuchern an den gleichen Tagen zu den gewohnten Zeiten offen, wochentags von 10 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 16 Uhr. Schließlich ist auch die Stadtteilbibliothek Reform, Kosmos-Promenade 6, nach Weihnachten am 27. und 30. Dezember jeweils nachmittags von 13 Uhr bis 17 Uhr für alle interessierten Bürger da. Allein die Stadtteilbibliothek Sudenburg, Halberstädter Str. 55, bleibt zwischen den Jahren bis zum 7. Januar geschlossen, ebenso wie der blaue Bücherbus der Fahrbibliothek bis zum 1. Januar eine kurze Ruhepause einlegt.

Mit dem elektronischen Katalog, der im Internet unter www.magdeburg-stadtbibliothek.de jederzeit aufgerufen werden kann, haben Leser die Möglichkeit, über Weihnachten und Neujahr ihr Ausleihkonto zu verwalten und Medien zu suchen, zu verlängern oder vorzubestellen. Als E-Medien stehen darüber hinaus ohne Unterbrechung Bücher, Zeitungen und Zeitschriften oder Musik für angemeldete Leser per Onleihe rund um die Uhr ohne Unterbrechung während der Festtage zur Verfügung.

Und noch einen besonderen Tipp geben die Bibliothekare allen Lesehungrigen für die stillen Tage mit auf den Weg: Bereits entliehene Medien aller Art mit Ausnahme von Gesellschaftsspielen können zwischen den Feiertagen außerhalb der Öffnungszeiten mit Hilfe der blauen Medienrückgabebox im Eingangsbereich der Zentralbibliothek am Breiten Weg zurückgegeben werden. Auf diese Weise lassen sich Versäumnisgebühren vermeiden. Die spezielle Einwurfvorrichtung verhindert eine Beschädigung der Bücher und Medien bei der Rückgabe in die Box und gewährleistet die Sicherheit. Lediglich am Silvester- und Neujahrstag wird die Medienrückgabebox aus Sicherheitsgründen verschlossen sein.

Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, 39104 Magdeburg

***

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg