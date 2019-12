Dresden – Abfallentsorgung zwischen Weihnachten und Neujahr

Dresden (SN) – Abfallentsorgung zwischen Weihnachten und Neujahr: Abfuhrtermine verschieben sich – Wertstoffhöfe haben geänderte Öffnungszeiten.

Leerung der Abfalltonnen

Aufgrund der Feiertage verschiebt sich die Leerung der Abfalltonnen. Die Tonnen werden, abhängig vom Entsorger, entweder vor oder nach den eigentlichen Abfuhrterminen geleert. Grundstückseigentümer sollten sich informieren, welche Entsorgungsunternehmen bei ihnen tätig sind und welche Leerungstage von der Verschiebung betroffen sind. Nutzer des Vollservice sollten dem Abfuhrpersonal am Entleerungstag den Zugang zum Abfallbehälterstandplatz ermöglichen. Die Abfalltonne muss bis morgens 6 Uhr am Gehwegrand zur Leerung bereitgestellt sein. Wird der geänderte Abfuhrtermin verpasst, gibt es keinen Anspruch auf die Nachholung der Entleerung. Die Informationen, welche Entsorger für welche Grundstücke zuständig sind, steht unter www.dresden.de/abfuhrkalender sowie im Themenstadtplan unter www.dresden.de/stadtplan/abfall. Dort ist außerdem für jeden nach Eingabe seiner Adresse ein individueller Abfuhrkalender erhältlich. Dieser gibt grundstücksbezogen an, wann welche Mülltonnen geleert werden.

Die Verschiebung der Touren gestaltet sich wie folgt:

Bio- und Restabfalltonne

SRD GmbH und Stratmann Entsorgung GmbH

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 25. Dezember

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 26. Dezember

Sonnabend, 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

NERU GmbH & Co. KG

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: regulär keine Abfuhr

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 25. Dezember

Sonnabend 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend, 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

Becker Umweltdienste GmbH

Dienstag, 24. Dezember: Vorverlegung Abfuhr vom 25. Dezember

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: keine Abfuhr

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 26. Dezember

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Blaue Tonne

Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG

Sonnabend, 21. Dezember: Vorverlegung Abfuhr vom 25. Dezember

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: keine Abfuhr

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 26. Dezember

Sonnabend, 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend, 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

Remondis Elbe-Röder GmbH

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 25. Dezember

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 26. Dezember

Sonnabend, 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend, 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

Fehr Umwelt Ost GmbH

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: keine Abfuhr

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 25. und 26. Dezember

Sonnabend, 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend, 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

Gelbe Tonne/Gelber Sack

SRD GmbH

Dienstag, 24. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 25. Dezember: keine Abfuhr

Donnerstag, 26. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 25. Dezember

Freitag, 27. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 26. Dezember

Sonnabend, 28. Dezember: Nachholung Abfuhr vom 27. Dezember

Dienstag, 31. Dezember: reguläre Abfuhr

Mittwoch, 1. Januar: keine Abfuhr

Donnerstag, 2. Januar: Nachholung Abfuhr vom 1. Januar

Freitag, 3. Januar: Nachholung Abfuhr vom 2. Januar

Sonnabend, 4. Januar: Nachholung Abfuhr vom 3. Januar

Öffnungszeiten der Abfallannahmestellen

Die im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden betriebenen Wertstoffhöfe (WSH), Annahmestellen für Grünabfälle, Sperrmüll und Altholz sowie der Soziale Möbeldienst öffnen vom 23. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020 zu veränderten Zeiten oder haben geschlossen. Die Adressen der Einrichtungen und Informationen zu den Abgabemodalitäten stehen im Internet unter www.dresden.de/abfall.

Montag, 23. Dezember

WSH Friedrichstadt: 7 bis 19 Uhr

WSH Hammerweg: 7 bis 19 Uhr

WSH Johannstadt: 12 bis 19 Uhr

WSH Kaditz: 12 bis 19 Uhr

WSH Reick: 7 bis 19 Uhr

WSH Loschwitz: 12 bis 19 Uhr

WSH Leuben: 12 bis 19 Uhr

WSH Plauen: 12 bis 19 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 17 Uhr

Dienstag, 24. Dezember

WSH Friedrichstadt: geschlossen

WSH Hammerweg: 7 bis 14 Uhr

WSH Johannstadt: geschlossen

WSH Kaditz: geschlossen

WSH Reick: geschlossen

WSH Loschwitz: geschlossen

WSH Leuben: geschlossen

WSH Plauen: 8 bis 12 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 12 Uhr

Mittwoch, 25./Donnerstag, 26. Dezember

alles geschlossen

Freitag, 27. Dezember

WSH Friedrichstadt: 7 bis 19 Uhr

WSH Hammerweg: 7 bis 19 Uhr

WSH Johannstadt: 12 bis 19 Uhr

WSH Kaditz: 12 bis 19 Uhr

WSH Reick: 7 bis 19 Uhr

WSH Loschwitz: 12 bis 19 Uhr

WSH Leuben: 12 bis 19 Uhr

WSH Plauen: 12 bis 19 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 17 Uhr

Ortschaft Gompitz (Grünabfall): geschlossen

Sonnabend, 28. Dezember

WSH Friedrichstadt: geschlossen

WSH Hammerweg: 8 bis 14 Uhr

WSH Johannstadt: geschlossen

WSH Kaditz: geschlossen

WSH Reick: 8 bis 14 Uhr

WSH Loschwitz: 8 bis 14 Uhr

WSH Leuben: 8 bis 14 Uhr

WSH Plauen: 8 bis 14 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 7 bis 12 Uhr

Ortschaft Schönfeld-Weißig (Grünabfall, Sperrmüll): 10 bis 12 Uhr

Sonntag, 29. Dezember

alles geschlossen

Montag, 30. Dezember

WSH Friedrichstadt: 7 bis 19 Uhr

WSH Hammerweg: 7 bis 19 Uhr

WSH Johannstadt: 12 bis 19 Uhr

WSH Kaditz: 12 bis 19 Uhr

WSH Reick: 7 bis 19 Uhr

WSH Loschwitz: 12 bis 19 Uhr

WSH Leuben: 12 bis 19 Uhr

WSH Plauen: 12 bis 19 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 17 Uhr

Dienstag, 31. Dezember

WSH Friedrichstadt: geschlossen

WSH Hammerweg: 7 bis 14 Uhr

WSH Johannstadt: geschlossen

WSH Kaditz: geschlossen

WSH Reick: geschlossen

WSH Loschwitz: geschlossen

WSH Leuben: geschlossen

WSH Plauen: 8 bis 12 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 12 Uhr

Mittwoch, 1. Januar

alles geschlossen

Donnerstag, 2. Januar

WSH Friedrichstadt: 7 bis 19 Uhr

WSH Hammerweg: 7 bis 19 Uhr

WSH Johannstadt: 12 bis 19 Uhr

WSH Kaditz: 12 bis 19 Uhr

WSH Reick: 7 bis 19 Uhr

WSH Loschwitz: 12 bis 19 Uhr

WSH Leuben: 12 bis 19 Uhr

WSH Plauen: 12 bis 19 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 17 Uhr

Freitag, 3. Januar

WSH Friedrichstadt: 7 bis 19 Uhr

WSH Hammerweg: 7 bis 19 Uhr

WSH Johannstadt: 12 bis 19 Uhr

WSH Kaditz: 12 bis 19 Uhr

WSH Reick: 7 bis 19 Uhr

WSH Loschwitz: 12 bis 19 Uhr

WSH Leuben: 12 bis 19 Uhr

WSH Plauen: 12 bis 19 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 6 bis 17 Uhr

Ortschaft Gompitz (Grünabfall): 13 bis 14 Uhr

Sonnabend, 4. Januar

WSH Friedrichstadt: 8 bis 14 Uhr

WSH Hammerweg: 8 bis 14 Uhr

WSH Johannstadt: 8 bis 14 Uhr

WSH Kaditz: 8 bis 14 Uhr

WSH Reick: 8 bis 14 Uhr

WSH Loschwitz: 8 bis 14 Uhr

WSH Leuben: 8 bis 14 Uhr

WSH Plauen: 8 bis 14 Uhr

Fehr Umwelt Ost GmbH (Sperrmüll, Altholz): 7 bis 12 Uhr

Ortschaft Schönfeld-Weißig (Sperrmüll): 10 bis 12 Uhr

Wertstoffcontainer-Standplätze stark beansprucht

Zu Weihnachten und Neujahr fallen viele Kartons, Geschenkpapier sowie Wein- und Sektflaschen an. Aus diesem Grund sind die Wertstoffcontainer nach den Feiertagen stark frequentiert. Damit die Standplätze möglichst lange von allen genutzt werden können, sollten vor allem Pappkartons vor dem Einwerfen klein und flach gefaltet werden. So passt mehr in die Behälter und die Öffnungen der Container verstopfen nicht. Obwohl die Entsorger ihre Kapazitäten zu den Spitzenzeiten zwischen Neujahr und Weihnachten bereits maximal ausschöpfen, kann es vorkommen, dass die Wertstoffcontainer zeitweise voll sind. In diesen Fällen sollten die Dresdnerinnen und Dresdner Papier, Pappe, Glasflaschen und Konservengläser zu Hause zwischenlagern. Das Ablegen auf oder neben den Containern ist nicht erlaubt. Das erschwert den Entsorgungsunternehmen die Arbeit erheblich. Das Beräumen und Leeren kann dann so lange in Anspruch nehmen, dass andere Standplätze an diesem Tag nicht mehr angefahren werden können.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll