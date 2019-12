Tübingen – Umwelt: Hinweis auf die Öffnungszeiten der Häckselplätze in Tübingen

Tübingen (BW) – Umwelt: Wer seinen Weihnachtsbaum gleich nach den Feiertagen entsorgen möchte oder in einem Teilort wohnt, in dem die Bäume nicht abgeholt werden, kann die drei Häckselplätze in Tübingen nutzen.

Der Häckselplatz in Pfrondorf ist immer samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, der Häckselplatz in Weilheim ist immer samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Der Häckselplatz in Hagelloch macht am 28. Dezember 2019 und am 4. Januar 2020 Winterpause und ist wieder ab 11. Januar 2020 immer samstags von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.

www.tuebingen.de/haeckselplaetze

