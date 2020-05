Landeshauptstadt Magdeburg – Umwelt: Wasserfass zum Bewässern der Jungbäume

Eigenbetrieb SFM unterstützt GWA Altstadt.

Magdeburg (ST) – Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (EB SFM) unterstützt mit dem Bereitstellen eines mobilen Wasserfasses eine Initiative der Gemeinwesen-Arbeitsgruppe Altstadt. Damit werden die Bewohner*innen des Stadtteils unterstützt, die die städtischen Jungbäume regelmäßig bewässern. Dieses Wasserfass hat ein Fassungsvermögen von zirka 2.000 Litern und wird zunächst in einer städtischen Grünanlage unweit des Alten Rathauses abgestellt.

In diesem Zusammenhang möchte sich der EB SFM bei allen Mitgliedern der GWA Altstadt sowie den teilnehmenden Bürger*innen für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Zugleich betont der Eigenbetrieb, dass momentan alle notwendigen Bewässerungsarbeiten durch ihn selbst sowie mehrere vertraglich gebundene Fachfirmen ausreichend abgedeckt sind. Bürger*innen, die im Stadtgebiet Jungbäume gießen wollen, bittet der SFM darum, sich nur um die zu kümmern, die einen Bewässerungssack besitzen.

Der EB SFM bringt in diesen Tagen zirka 870 Bewässerungssäcke an den Bäumen der Spendenaktion „Mein Baum für Magdeburg“ an, die noch bewässert werden müssen. Dies ist bis zu 5 Jahre nach der Pflanzung notwendig, weil die Bäume bis dahin noch nicht genügend Wurzelwerk ausgebildet haben, um sich vollumfänglich selbst mit Wasser zu versorgen. Die Bewässerungssäcke haben ein Fassungsvermögen von ungefähr 75 Liter und werden über eine eigens markierte Öffnung befüllt.

