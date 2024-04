Posted in

Leinefelde (ots) – Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Triftstraße. Als sie in eine Einmündung abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte in weiterer Folge mit der Hauswand einer Bankfiliale.

Ersten Ermittlungen zufolge führten gesundheitliche Probleme der Fahrerin zum Unfall. Die Frau musste medizinisch versorgt werden.