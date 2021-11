Magdeburg – Corona-Aktuell 30.11.2021: Absage „Advent am Hassel“

Pandemische Lage lässt kein Chorsingen und andere Aktivitäten zu.

Magdeburg (ST) – Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage muss der für drei Tage geplante „Advent am Hassel“ abgesagt werden. Das teilte Hasselbachplatz-Managerin Marianne Tritz heute mit.

„Zu unserem großen Bedauern müssen wir aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung unseren ‚Advent am Hassel‘ absagen. Als Veranstalter sehen wir uns in der Verantwortung“, so Marianne Tritz. „Die gegenwärtige Infektionslage nimmt eine dynamische Entwicklung und wir folgen der aktuellen Empfehlung zu weiteren Kontaktvermeidungen. Bleibt gesund und habt eine besinnliche Adventszeit!“

Folgende Veranstaltungen sind abgesagt:

„Hassel-Nikolaus“

Samstag, 4. Dezember von 14.00 bis 18.00 Uhr

Hasselbachplatz/ Ecke Liebigstraße

Offenes Singen mit dem A-Cappella-Chor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Freitag, 10. Dezember, 16:30 Uhr

Breiter Weg/ Einsteinstraße

Weihnachtslieder zum Mitsingen mit dem Kinder- und Jugendchor der Landeshauptsstadt Magdeburg 10. Klasse – Abschlussjahrgang Chorklasse des Hegel-Gymnasiums

Freitag, 17. Dezember um 16.30 Uhr

Breiter Weg/ Einsteinstraße

Kontakt:

Marianne Tritz

Hasselbachplatz-Management

Stadtmarketing „PRO MAGDEBURG“ e.V.

Domplatz 1b – Haus der Romanik

39104 Magdeburg

Mobil: 0171 207 1004

E-Mail: kontakt@hasselbachplatz-magdeburg.de

