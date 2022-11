Mainz – Beratung für Gründer, freiberuflich Tätige und mittelständische Unternehmen

ISB-Beratungstag am 22. November 2022

Mainz, 17. November 2022 – Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) lädt am 22. November 2022 zum Beratungstag zu allen Themen der Wirtschaftsförderung ein. Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, freiberuflich Tätige und Unternehmen in Rheinland-Pfalz.

Die Einbindung öffentlicher Mittel in die Finanzierungen aller Arten von Gründungsvorhaben wie beispielsweise Betriebsübernahmen, Franchise, Beteiligungen und Nebenerwerbsgründungen sowie Wachstums- und Festigungsinvestitionen bestehender rheinland-pfälzischer Unternehmen sind Gegenstand der kostenfreien Beratung.

Um Anmeldung zu einem individuellen Termin unter der Telefonnummer 06131 6172-1333 oder per E-Mail an beratung@isb.rlp.de wird gebeten. Weitere Informationen zum Beratungstag und zum Förderangebot der ISB sind unter www.isb.rlp.de verfügbar.

Die Beratungsgespräche werden als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt.

Claudia Wichmann

Pressesprecherin und Leiterin Pressestelle