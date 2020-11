Mainz – Sperrung Saarstraße notwendig: Einheben der Brücke über die Saarstraße in Höhe „Kisselberg“

Mainz – (rap) Am kommenden Samstag, 21.11.2020, wird ein weiterer Baustein der Verkehrswende in Mainz gesetzt: Im Bereich der Haltstelle „Kisselberg/Coface Deutschland“ wird eine neue Fuß- und Radbrücke über die vierspurige Saarstraße eingehängt.

Die bisherigen Arbeiten mit Stützmauern sowie der Schaffung der Rampen sind bereits seit geraumer Zeit sichtbar. Durch die bessere Anbindung der Bus- und Straßenbahnhaltestellen an das Gewerbegebiet Kisselberg und das Hochschulerweiterungsgelände sowie die neuen Wegeverbindungen für Rad- und Fußverkehr wird der Umweltverbund damit deutlich gestärkt.

Zur Realisierung dieser Baumaßnahme ist naturgemäß die Vollsperrung der Saarstraße im Zeitraum der Einhebe-Arbeiten unvermeidlich. Diese Vollsperrung beginnt am Freitag, 20.11.2020 um 6.00 Uhr früh und endet nach am Montag, 23.11.2020 um 7.00 Uhr früh.

Den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern wird empfohlen, die Innenstadt über die Autobahnanschlüsse der A643 Mainz-Mombach sowie A60 Mainz-Bretzenheim sowie über den Anschluss B40/ Pariser Straße anzufahren.

Die Umleitungsbeschilderung stadteinwärts erfolgt von der A 60 kommend über den Autobahnanschluss Mainz-Bretzenheim.

Der Verkehr aus Richtung Mainz-Finthen wird über die K 16 Zwanzig-Morgen-Weg – An der Ochsenwiese – Am Leichborn – Koblenzer Straße zur Saarstraße geführt.

Stadtauswärts erfolgt die Umleitungsbeschilderung ebenfalls über die Koblenzer Straße zur A 60 bzw. über die Straßen Am Leichborn – An der Ochsenwiese – Zwanzig Morgen Weg in Fahrtrichtung Finthen über den Europakreisel.

