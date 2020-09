Mainz – Umwelt: Bunte Blätter auf dem Boden – Wohin damit?

Erstellt in

Mainz – Umwelt: (rap) Schön anzusehen, aber dennoch lästig: Herbstlaub. Der Mainzer Entsorgungsbetrieb hat bereits mit der Laubbeseitigung auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Bürgersteigen begonnen. Jedes Jahr kommen so in Mainz etwa 700 bis 800 Tonnen Herbstlaub zusammen. Zusätzlich sind Anwohner/innen und Grundstückseigentümer/innen, bei denen nicht gebührenpflichtig durch den Entsorgungsbetrieb gereinigt wird, dazu verpflichtet, Bürgersteige und Straßen verkehrssicher zu halten. Sonst könnten auf Laub ausrutschende Passanten Schadensersatzansprüche erheben.

Entscheidend ist für die Reinigungs- und Verkehrssicherungspflicht stets, wo das Laub liegt. Denn dort muss die gesamte Länge entlang des Anliegergrundstücks mit allen Straßenfronten, die an den öffentlichen Verkehrsraum grenzen, gereinigt werden. Diese zu reinigende Fläche reicht bis zur Mitte der Straße inklusive aller Fuß- und Radwege sowie Parkbuchten und Haltestellen. Der Reinigungspflicht ist regelmäßig nachzukommen, mindestens einmal wöchentlich vor Sonn- und Feiertagen. Witterungsbedingt muss – je nach Laubfall – auch häufiger gereinigt werden, so dass die Sicherheit auf den Geh- und Fahrwegen gewährleistet ist.

Manchmal reicht die Biotonne am Haus jedoch nicht für die großen Laubmassen aus. Dann können Sie das kostenlose Angebot des Entsorgungsbetriebes in Anspruch nehmen und ihr Laub/Grünabfall bei den Mainzer Wertstoff- und Recyclinghöfen abgeben. Die Wertstoffhöfe nehmen von Privathaushalten bis max. 2 m³ Grünabfall/Laub kostenfrei an, bei den Recyclinghöfen sogar pro Tag bis 600 kg Grünabfall/Laub – ebenfalls kostenfrei.

Alternativ können Sie die kostengünstigen Grünabfallsäcke der Stadt Mainz nutzen. Für 1,55 Euro sind diese widerstandsfähigen Papiersäcke, mit einem Fassungsvermögen von 70l, in verschiedenen Verkaufsstellen, unter anderem im Mainzer Umweltladen, erhältlich. Die Säcke stellen Sie dann bequem neben der Biotonne bereit und bei der nächsten Leerung werden diese vom Entsorgungsbetrieb mitgenommen. Die Verkaufsstellen erfahren Sie im Internet (www.eb-mainz.de) oder bei der Abfallberatung unter Tel. 12 34 56.

Zu guter Letzt: Die Laubsammlung lohnt sich, denn die Biomasse, die so zusammen kommt, wird zu wertvollem Kompost und zur Energiegewinnung genutzt. Wie genau das funktioniert zeigt eine aktuelle Ausstellung im Mainzer Umweltladen (Steingasse 3 – 9) noch bis zum 30. Oktober 2020.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz