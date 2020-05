Mannheim – Aktueller Hinweis: Bürgerservice in der Neckarstadt am neuen Standort

Erstellt in

Mannheim (BW) – Aktueller Hinweis: Der Bürgerservice in der Neckarstadt befindet sich künftig am neuen Standort in der Mittelstraße 40.

Für die Bürger*innen ist er aufgrund der aktuellen Situation zunächst nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und beim Besuch mit Mund-Nasen-Schutz aufzusuchen. Im gleichen Gebäude befindet sich auch die Stadtteilbibliothek der Neckarstadt.

„Ich freue mich über das Ergebnis einer gelungenen Kooperation zwischen der GBG als Eigentümerin und Stadt als Nutzerin. Der Bürgerservice Neckarstadt ist an seinem neuen Standort bedarfsgerecht, bürgerfreundlich und barrierefrei. Alle Dienstleistungen der Bürgerservices können hier in Anspruch genommen werden. Dazu kommen neue Angebote wie die Infotheke“, freut sich Bürgermeisterin Felicitas Kubala, die den Bürgerservice aufgrund der aktuellen Situation leider nicht mit einem Pressetermin der Öffentlichkeit vorstellen konnte.

An der Infotheke werden Informationen erteilt und Anliegen mit einer kurzen Bearbeitungszeit behandelt, wie zum Beispiel die Aushändigung fertiger Ausweisdokumente.

Terminvereinbarung unter: 293-2628, 293-7600 oder 293-6850.

