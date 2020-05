Mainz – Info-Newsletter der Abteilung „Kinder, Jugend und Senioren“ der Landeshauptstadt Mainz für den Monat Mai

Erstellt in

Mainz – (ekö) „Wie es im Mai weitergehen wird, ist derzeit noch nicht absehbar“ – so unsere Aussage im letzten April-Newsletter.

Glücklicherweise waren die getroffenen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz erfolgreich und es konnten zwischenzeitlich bereits einige Lockerungen umgesetzt werden. So dürfen die Kinder, Jugendlichen und Familien die Mainzer Spielplätze seit dem 03. Mai wieder nutzen und seit heute beginnt ein gestaffelter Beginn der Schulen sowie eine Erweiterung der Notbetreuung in den Kitas. Auch wenn wir alle noch sehr weit von der „Normalität vor Corona“ weg sind, so sind die Erleichterungen für alle ein Segen.

Damit dies so bleiben kann, müssen weiterhin alle von uns auf den Fremd- und Eigenschutz durch Masken achten sowie die Hygienemaßnahmen befolgen.

Dennoch wird uns der Zustand der Ungewissheit noch weiterhin begleiten. Darunter leider wir alle. Für uns war die Absage der beiden sehr beliebten Veranstaltungen Grill ´em all Bandfestival und OPEN OHR Festival ein sehr großer Verlust. Aktuelle Entwicklungen findet Sie und ihr wie gewohnt auf unserer Homepage.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz