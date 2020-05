Mannheim – Blumenschmuck-Wettbewerb 2020: Mannheim verschönern und Preis gewinnen

Mannheim (BW) – Frisches Grün und bunte Blüten in Mannheims Straßen: Tolle Optik, Lebensraum für Insekten und jedes einzelne Pflänzchen verbessert die Luft und das Klima in unserer Stadt.

Deshalb motiviert die Stadt Mannheim auch in Zeiten von Corona wieder alle Bürger*innen, mit einer Bepflanzung ihre Umgebung zu verschönern. Wer am Blumenschmuck-Wettbewerb teilnehmen will, muss einen Balkon, ein Fenstersims oder einen Vorgarten bepflanzen. Auch andere Orte sind willkommen – Hauptsache, sie sind von der Straße aus sichtbar. So können auch Bepflanzungen im Rahmen einer Baumpatenschaft angemeldet werden.

Anmelden bis zum 7. Juni

Zwischen 15. Juni und 12. Juli sind die Bewerter*innen unterwegs. Alle, die mit ihrer Bepflanzung überzeugt haben, werden im September per Post informiert und mit einem Kräuterkorb belohnt. Außerdem werden unter den erfolgreichen Teilnehmenden weitere Preise verlost: unter anderem Gärtnerei-Gutscheine, Jahreskarten für Luisen- und Herzogenriedpark, Theaterkarten, Frühstücks-Gutscheine und als Hauptgewinn ein Kurzurlaub in der Westpfalz.

Die Preisverleihung kann dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden, stattdessen werden die Preise auf einem kontaktarmen Weg ausgegeben. Wann und wo genau, darüber werden die Gewinner*innen im September informiert. Darüber hinaus wird der Blumenschmuck der Preisträger*innen auf den Internetseiten der Stadt Mannheim veröffentlicht werden.

Anmeldung bis 7. Juni unter www.mannheim.de/blumenschmuck oder bei der Behördennummer 115.

