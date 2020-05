Dresden – Plane deine Zukunftsstadt! Online-Projektwerkstatt am 2. Juni

Dresden (SN) – Die „Zukunftsstadt Dresden“ unterstützt Dresdnerinnen und Dresdner dabei, innovative und nachhaltige Projektideen umzusetzen, die die Stadt lebenswerter und zukunftsfähiger machen.

Das können Ideen für einen genügsameren Ressourcenverbrauch sein oder Vorhaben, die die lokale Gemeinschaft und das Gemeinwohl fördern oder die Stadt widerstandsfähiger gegen Krisen machen. Unterstützung bietet das Zukunftsstadtbüro in monatlich stattfindenden Projektwerkstätten. Die nächste Projektwerkstatt findet am Dienstag, 2. Juni, 17 bis 20 Uhr, als Online-Videokonferenz statt. Eine Anmeldung per E-Mail bis Montag, 1. Juni, an zukunftsstadt@dresden.de ist erforderlich. Zugangsdaten zur Videokonferenz und Informationen, wie das Teilnehmen funktioniert, versendet das Zukunftsstadtbüro per E-Mail an die angemeldeten Personen.

Bei den Projektwerkstätten informiert das Zukunftsstadtbüro über die Vision einer nachhaltigen Zukunftsstadt, bringt Menschen mit Ideen zusammen und unterstützt beim Entwickeln und Planen von Projekten. Die Veranstaltungen richten sich nicht nur an Menschen mit konkreten Ideen, sondern auch ganz allgemein an Dresdnerinnen und Dresdner, die sich für eine nachhaltige Stadtgestaltung interessieren, gern selbst aktiv werden möchten und hierfür Anregungen suchen.

Aufgrund der Haushaltssperre der Landeshauptstadt Dresden ist aktuell keine finanzielle Förderung von Projekten über das Zukunftsstadtprogramm möglich. Neben den monatlichen Projektwerkstätten bietet das Zukunftsstadtbüro jedoch weiterhin individuelle Projektberatungen an.

Weitere Informationen unter: www.zukunftsstadt-dresden.de

