Mannheim – Fasnacht 2020: Stadtraumservice Mannheim macht sauber

Mannheim (BW) – Fasnacht 2020: Viele Mannheimer Bürger*innen feierten auch dieses Jahr die „fünfte Jahreszeit“. Ausgelassene Stimmung prägte die Mannheimer Innenstadt bis Aschermittwoch, danach kehrte wieder Ruhe ein – jedoch nicht beim Stadtraumservice Mannheim: „Sobald die Straßenfasnacht beendet ist, beginnt bei der Stadtreinigung der große Kehraus“, so Markus Roeingh, Eigenbetriebsleiter Stadtraumservice Mannheim. Bereits in den frühen Morgenstunden an Aschermittwoch machte sich der Eigenbetrieb mit 30 Mitarbeitenden, zwei großen und zwei kleinen Kehrmaschinen an die Arbeit und beseitigte rund zehn Tonnen Müll.

Auf die Reinigung während der „tollen Tage“ ist der Stadtraumservice Mannheim immer gut vorbereitet. Hier greift der Betrieb auf jahrelange Erfahrungen zurück. 12 Mitarbeitende und 3 Kehrmaschinen sind vom 20. bis 25. Februar 2020 jeden Tag im Einsatz und reinigen gleich morgens rund um den Wasserturm und in der Fußgängerzone, um die Spuren des Fasnachtsmarktes zu beseitigen. Für die Fasnachtszeit stellt der Stadtraumservice außerdem 40 Mülltonnen auf. Sie werden von der Müllabfuhr täglich geleert.

Doch nicht nur in der Mannheimer Innenstadt wurde ausgelassen gefeiert. Auch in vielen Mannheimer Stadtteilen finden an Rosenmontag und Fasnachtsdienstag Umzüge statt. Hier sind die Männer und Frauen von der Stadtreinigung mit der Nachreinigung auch noch an den darauf folgenden Tagen beschäftigt.

***

Stadt Mannheim