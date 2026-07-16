Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

NABU zur Hamburger Baumbilanz 2025

Erstellt durch  

Aktuell, Gesellschaft, Hamburg, Thema Umwelt und Natur

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Umwelt-Umweltschutz- Natur-Naturschutz

NABU zur Hamburger Baumbilanz 2025NABU-Kommentierung zur Bilanz der Hamburger Straßenbäume 2025

Siegert: „Alte Bäume im jeden Preis erhalten“

Umweltsenatorin Katharina Fegebank hat heute die Bilanz der Hamburger Straßenbäume vorgestellt. Der NABU Hamburg begrüßt, dass es wieder einen positiven Trend in der Bilanz gibt und mehr Bäume nachgepflanzt werden als gefällt. Ein Baum ist jedoch nicht gleich ein Baum: Nachgepflanzte junge Bäume können die Funktionen, die alte und großgewachsene Bäume erfüllen, nicht adäquat ersetzen. Der angewachsene Bestand an alten Bäumen muss deshalb konsequent geschützt werden.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Dazu Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg:

Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass der Bestand an Straßenbäumen insgesamt wieder wächst. Bis zum historischen Höchststand von über 232.000 Straßenbäumen ist es vergleichsweise nicht mehr weit. Der Rückgang der baubedingten Fällungen zeigt, dass sich ein frühzeitiger und konsequenter Baumschutz in der Planung auszahlen kann. Diesen Kurs gilt es fortzusetzen. Wir als NABU werden das weiterhin kritisch-konstruktiv begleiten.

Die positive Bilanz darf nämlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hamburg vor deutlich größeren Herausforderungen steht. Die zunehmenden Hitzewellen und Trockenperioden machen sichtbar, wie unverzichtbar große, alte Bäume für das Stadtklima sind. Sie spenden Schatten, kühlen ihre Umgebung und bieten wertvolle Lebensräume – Leistungen, die junge Nachpflanzungen erst nach Jahrzehnten vollständig übernehmen können. Wir müssen alte Bäume deshalb um jeden Preis erhalten, gerade im Bereich von neu geplanter Verkehrsinfrastruktur.

Entscheidend ist zudem, den Blick über die reine Zahl der Straßenbäume hinaus zu richten: Für eine klimaresiliente und artenreiche Stadt braucht Hamburg ein zusammenhängendes Netz aus Straßenbäumen, Parks, naturnahen Grünflächen und Gewässern. Der Schutz und die Wiederherstellung dieser grünen Infrastruktur müssen gemeinsam gedacht werden.“

***
Text: NABU Hamburg

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #16.07.2026 #Aktuell #alte Bäume #Baumschutz #grüne Infrastruktur #Hamburger Baumbilanz 2025 #Hitzewellen #Klimaschutz #NABU #Nachrichten #Naturschutz #News #Politik #Stadtklima #Straßenbäume #Trockenperioden #Umweltsenatorin Katharina Fegebank

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com