Oberkatz – Ausgerastet: Körperverletzung mit Baseballschläger in der Unterkätzer Straße

Erstellt in

Oberkatz (TH) – Am 01.05.2020 gegen 23:30 Uhr kam es in der Unterkätzer Straße in Oberkatz zu einer Körperverletzungshandlung.

Nach bisherigen Erkenntnisstand feierten insgesamt 4 Personen gemeinsam im Wohnzimmer und konsumierten Alkohol, als ein 21-jähriger Mann nach einer verbalen Provokation ausrastete.

Im weiteren Verlauf griff er mit einem Metallbaseballschläger den 32-jährigen Gastgeber an und verletzte ihn am Kopf. Der Geschädigte wurde im Anschluss ins Klinikum verbracht.

Die Atemalkoholwerte der anwesenden Personen schwankten zwischen 1,6 Promille und 3 Promille.

Landespolizeiinspektion Suhl