Pirmasens – Hinweis zur Müllabfuhr: Leerung der Tonnen im Bezirk M8 wird verschoben

Pirmasens – Hinweis zur Müllabfuhr: Die Leerung der Mülltonnen in Bezirk M8 wird aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung der Müllabfuhr verschoben.

In Bezirk M8 erfolgt die Abholung der Papiertonnen vorgezogen bereits am kommenden Montag 2. November 2020 und die Leerung der Biotonnen am Dienstag, 3. November. Die Gelben Säcke werden turnusmäßig am Mittwoch, 4. November, abgeholt. Am Donnerstag, 5. November, werden dann noch die Restmülltonnen in Bezirk M8 geleert.

Alle anderen Abfuhrbezirke werden wie gewohnt abgefahren und sind von der Verschiebung nicht betroffen.

Der Wirtschafts- und Servicebetrieb macht darauf aufmerksam, dass die Abfallbehälter (Tonnen und Container) rechtzeitig, d.h. bis 6 Uhr morgens zur Leerung bereitzustellen sind.

Nähere Auskünfte erteilen gerne die Mitarbeiterinnen der Abfallentsorgung unter der Service-Telefonnummer: 06331/240824.

***

Stadt Pirmasens