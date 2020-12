Pirmasens – Umwelt-Hinweis: Müll wird wegen Weihnachtsfeiertagen früher abgeholt

Pirmasens – Da die Müllabfuhr in den Bezirken M4 und M5 turnusmäßig auf Heiligabend und den 1. Weihnachtsfeiertag fallen würde, wird die Leerung in den beiden Bezirken vorgezogen.

Bereits am Samstag, 19. Dezember 2020, werden die Gelben Säcke in Bezirk M5 abgeholt. Montags, am 21. Dezember, werden in den Bezirken M4 und M5 die Papiertonnen und einen Tag später, am Dienstag, 22. Dezember, die Biotonnen geleert. Am Mittwoch, 23. Dezember, erfolgt dann in den beiden Bezirken noch die Leerung der Restmülltonnen. Am Freitag, 24. Dezember, erfolgt zum gewohnten Termin die Abholung der Gelben Säcke in Bezirk M4.

Der städtische Abfallentsorgungsbetrieb macht darauf aufmerksam, dass die Abfallbehälter (Tonnen und Container) rechtzeitig, das heißt bis 6 Uhr, zur Leerung bereitzustellen sind.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen der Abfallentsorgung gerne zur Verfügung. Telefon: 06331/240824.

***

Stadt Pirmasens