POL-HA: Unfall Bergischer Ring Hagen – Vier Personen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Unfall Bergischer Ring Hagen-Mitte (ots) – Auf dem Bergischen Ring verletzten sich am Mittwoch (11.09.) vier Personen bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit einem Daihatsu in Richtung des Märkischen Rings. Bei der Unfallaufnahme gab die Hagenerin an, dass ihr eine 19-Jährige mit einem VW entgegenkam. Diese verlor in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß frontal mit dem Daihatsu zusammen.

Die 19-Jährige und ein 9-jähriges Mädchen, das in ihrem Fahrzeug mitfuhr, zogen sich bei der Kollision leicht Verletzungen zu. Die Daihatsu-Fahrerin und ihre 84-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen jeweils mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Die Polizei musste den Bergischen Ring für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig sperren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. (arn)