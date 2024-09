Historische Ereignisse am 12. September

Am heutigen Tag, dem 12. September 2024, erinnern wir uns an bedeutende historische Ereignisse, die in den vergangenen Jahrhunderten das Weltgeschehen beeinflusst haben. Von Gründungen großer Institutionen bis hin zu Meilensteinen in der Wissenschaft und Technologie – diese Ereignisse prägen noch immer unsere Gesellschaft. Im Folgenden eine Auswahl wichtiger Geschehnisse, die sich am 12. September ereignet haben:

1572: Die Spanische Hofreitschule in Wien wird gegründet

Die traditionsreiche Spanische Hofreitschule in Wien, eine der ältesten ihrer Art, wird gegründet. Sie widmet sich der klassischen Reitkunst und ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. Ihr Stil und ihre Methodik haben über die Jahrhunderte hinweg internationale Anerkennung gefunden.

1689: Zar Peter der Große übernimmt die Alleinherrschaft in Russland

Am 12. September 1689 tritt Zar Peter der Große endgültig die Alleinherrschaft in Russland an. Er reformierte das Land tiefgreifend, führte es nach europäischen Vorbildern und machte es zu einer wichtigen Großmacht.

1833: Gründung des Rauhen Hauses in Hamburg

Johann Hinrich Wichern gründet in Hamburg das Rauhe Haus, ein Rettungshaus für verwaiste und verwahrloste Kinder. Diese Einrichtung legte den Grundstein für die moderne diakonische Arbeit und den Kinderschutz in Deutschland.

1839: Erste serienmäßig hergestellte Kameras in Paris erhältlich

Der Pariser Kamerafabrikant Alphonse Giroux bietet am 12. September 1839 die ersten serienmäßig hergestellten Kameras zum Verkauf an. Diese Neuerung revolutionierte die Fotografie und legte den Grundstein für die spätere Verbreitung der Fotokunst.

1899: Hochwasser in München

Ein katastrophales Hochwasser trifft München und verursacht schwere Zerstörungen. Mehrere Brücken über die Isar stürzen ein, und die Stadt muss umfangreiche Wiederaufbaumaßnahmen einleiten, die langfristige Auswirkungen auf ihre Infrastruktur haben.

1909: Fritz Hofmann erhält Patent für künstlichen Kautschuk

Fritz Hofmann, Chemiker bei Bayer, erhält das weltweit erste Patent für die Herstellung von synthetischem Kautschuk. Dieser Durchbruch führte zu bedeutenden Entwicklungen in der Reifen- und Automobilindustrie und veränderte die Materialwissenschaft nachhaltig.

1940: Entdeckung der Höhle von Lascaux

Am 12. September 1940 entdecken vier Jungen in der französischen Dordogne die Höhle von Lascaux mit ihren beeindruckenden prähistorischen Höhlenmalereien. Diese Entdeckung zählt zu den bedeutendsten archäologischen Funden des 20. Jahrhunderts.

1945: Gründung des VfL Wolfsburg

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der VfL Wolfsburg gegründet. Der Fußballverein sollte später zu einem der erfolgreichsten Clubs in der deutschen Bundesliga aufsteigen und nationale wie internationale Titel erringen.

1949: Theodor Heuss wird erster Bundespräsident

Theodor Heuss wird zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Seine Amtszeit prägte die junge Demokratie und er legte wichtige Grundsteine für die politische Kultur im Nachkriegsdeutschland.

1953: Hochzeit von John F. Kennedy und Jacqueline Lee Bouvier

Der spätere US-Präsident John F. Kennedy heiratet Jacqueline Lee Bouvier in Newport, Rhode Island. Ihre Ehe wurde zum Symbol einer neuen Ära in der amerikanischen Politik und Kultur.

1959: Theodor Heuss scheidet aus dem Amt des Bundespräsidenten aus

Nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit scheidet Theodor Heuss aus dem Amt des Bundespräsidenten aus. Sein Nachfolger wird Heinrich Lübke. Heuss gilt bis heute als eine der prägenden Figuren der Nachkriegspolitik in Deutschland.

1959: Premiere der Serie „Bonanza“

Am 12. September 1959 strahlt der US-Sender NBC die erste Folge der Westernserie „Bonanza“ aus. Die Serie wird eine der erfolgreichsten in der Fernsehgeschichte und beeinflusst das Genre nachhaltig.

1962: John F. Kennedys berühmte Mond-Rede

In einer Rede an der Rice University verkündet US-Präsident John F. Kennedy das ambitionierte Ziel, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen. Dieser historische Moment gilt als Initialzündung für das US-amerikanische Mondprogramm.

1964: Gründung des Canyonlands-Nationalparks

Am 12. September 1964 wird der Canyonlands-Nationalpark in Utah offiziell unter den Schutz des Nationalpark-Systems gestellt. Der Park ist bekannt für seine beeindruckenden Felsformationen und wird heute von Naturfreunden aus aller Welt besucht.

1981: Gründung des Chaos Computer Clubs

In Berlin wird der Chaos Computer Club gegründet, der sich als eine der einflussreichsten Hacker-Organisationen weltweit etabliert. Der Club setzt sich für Informationsfreiheit, Datenschutz und Bürgerrechte im digitalen Zeitalter ein.

1985: Erste laparoskopische Gallenblasenentfernung

Der Chirurg Erich Mühe führt im Kreiskrankenhaus Böblingen die weltweit erste laparoskopische Gallenblasenentfernung durch. Dieser medizinische Durchbruch revolutioniert minimal-invasive Operationsverfahren und prägte die moderne Chirurgie.

1987: Beginn der Barschel-Affäre

Einen Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein deckt „Der Spiegel“ auf, dass Ministerpräsident Uwe Barschel versucht haben soll, den SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm bespitzeln zu lassen. Die sogenannte Barschel-Affäre führte zu einem der größten politischen Skandale in Deutschland.

1989: Gründung der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt

In der DDR formiert sich die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt, die eine Schlüsselrolle im Widerstand gegen das SED-Regime spielt und die friedliche Revolution mitgestaltet, die letztlich zum Mauerfall führte.

1997: Air France übernimmt Air Inter

Am 12. September 1997 übernimmt Air France die französische Inlandsfluggesellschaft Air Inter und stärkt damit ihre Position auf dem französischen Luftfahrtmarkt. Die Fusion ebnete den Weg für die spätere Globalisierung der Airline.

Diese und viele weitere Ereignisse zeigen, wie sich der 12. September über Jahrhunderte hinweg als Tag voller bedeutsamer Wendepunkte in die Geschichte eingeprägt hat.

